Die Infoveranstaltung zum Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept in Ehrenbreitstein, die am Mittwoch, 23.3.2022 in der Schützenhalle, Mühlental 16, ab 18:00 Uhr stattfindet, ist auch die die Bewohnerschaft des Blind- und Mühlentals gedacht.

Die Veranstaltung wird unter den bekannten 3G-Regeln durchgeführt.

Zum Ablauf der Veranstaltung: Es werden zunächst allgemeine und auch stadtteilbezogene Themen vorgestellt. Fragen und Diskussion sind im Anschluss möglich.