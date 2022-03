Bad Ems (ots) – Am 16.03.2022 kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Villenpromenade Bad Ems. Bei dem Brandort handelt es sich um ein 20 Parteienhaus. Ein Großteil der Bewohner konnte sich ins Freie flüchten. Das Feuer, welches vermutlich im 3. Stock des Hauses ausbrach, konnte durch die FFW’en der VG BEN gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Ein 75-jähriger

Hausbewohner erlag seinen schweren Verletzungen vor Ort. 2 weitere Bewohner befinden sich aufgrund einer Rauchgasintoxikation in ärztlicher Behandlung. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.