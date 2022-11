Bus steht von 10.00 bis 17.00 Uhr am Salhofplatz in Oberlahnstein

Lahnstein. Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung gegen Corona erhalten: Am Dienstag, 22. November 2022 macht ein mobiles rheinland-pfälzisches Impfbusteam auch in Lahnstein auf dem Salhofplatz Halt. Von 10.00 bis 17.00 Uhr kann man sich ohne vorherige Terminvergabe impfen lassen.

Es stehen die Vakzine von BioNTech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Personen ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von BioNTech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna. Booster-Impfungen werden in einem Abstand ab drei Monaten zur Zweitimpfung verabreicht.

„Impfungen sind und bleiben der wichtigste Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie“, so Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert, „nutzen Sie also gerne die Möglichkeit, sich unkompliziert impfen zu lassen.“

Da die Impfbusse nicht stufenlos zugänglich sind, wird in unmittelbarer Nähe barrierefrei eine Impfung ermöglicht. Hierzu kann man sich direkt an die Mitarbeiter vor Ort wenden.

Der aktuelle Impfbuswochenplan findet sich unter https://impfen.rlp.de/de/impfen-ohne-termin, alle Informationen zur Corona-Impfung unter https://impfen.rlp.de/de/informationen/.