Stadtradeln: Vom 5. bis 25. Mai zählt jeder Kilometer

Spätestens im Mai beginnt die Fahrrad-Saison: Das wechselhafte Aprilwetter ist vorüber und Pendler genießen die frühsommerlichen Temperaturen auf dem Arbeitsweg. Ein guter Zeitpunkt für das Stadtradeln 2024: Vom 5. bis 25. Mai können alle, die aufs Rad steigen, fleißig Kilometer sammeln und damit tolle Prämien gewinnen. Die Anmeldung ist bereits jetzt möglich unter www.neuwied.de/stadtradeln.

Bewegung, Klimaschutz und Wettkampfgeist – ganz gleich, welcher Aspekt als persönlicher Motivator überwiegt: Radfahren lohnt sich. Davon ist Neuwieds Beigeordneter Ralf Seemann überzeugt und wird auch dieses Jahr wieder seine im Aktionszeitraum geradelten Kilometer über die kostenfreie Stadtradeln-App erfassen.

Zum vierten Mal ist die Stadt Neuwied dabei. Während bei der Premiere „nur“ etwa 50.000 Kilometer auf dem Tacho standen, waren es 2023 mehr als doppelt so viele. Fast 500 Radelnde fanden sich in 39 Teams zusammen und traten in die Pedale. „Jeder Kilometer zählt. Fürs Klima, aber auch für die eigene Fitness und um den Radverkehr langfristig attraktiver zu machen“, weiß Oberbürgermeister Jan Einig, der ebenfalls in den vergangenen Jahren immer mit geradelt ist – zu dienstlichen Terminen ebenso wie mit der Familie.

Win-Win: Mehr Ausdauer und weniger Spritkosten

Klimaschutzmanagerin Julia Frimmersdorf sieht eine Chance im frühen Starttermin der diesjährigen Aktion, damit besonders diejenigen eine lange Saison genießen können, die erst durchs Stadtradeln beginnen, bei alltäglichen Fahrten das Auto stehen zu lassen. „Neue Gewohnheiten zu verstetigen, das dauert eine Weile. Wer dieses Jahr im Mai aufs Rad steigt, kann sicherlich fünf Monate mit angenehmen Witterungsbedingungen rechnen“, sagt Frimmersdorf. Bis zum Herbst können Stadtradler ihre Heimat aus einer neuen Perspektive erkunden und dabei Spritkosten sparen.

Auch Sachpreise gibt es zu gewinnen: Gemeinsam mit der Kreisverwaltung, die seit 2022 beim Stadtradeln mitmacht, zeichnet die Verwaltung am 24. Juni diejenigen Teams und Einzelsportler aus, die im Aktionszeitraum die meisten Kilometer auf dem Rad zurückgelegt haben. Weiter Informationen zum Stadtradeln und zur Teilnahme finden Interessierte online unter www.neuwied.de/stadtradeln.

Zum Foto:

Julia Frimmersdorf, die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Neuwied, und Beigeordneter Ralf Seemann sind bereit fürs Stadtradeln 2024 in Neuwied.

Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier