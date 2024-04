Lahnstein. Am 06. Mai 2024 verspricht der erste Stormy Monday dieses Jahres erdigen Blues-Rock, wenn die drei Musiker von Blueside auf der Bühne im Jugendkulturzentrum stehen.

Seit 2005 verkörpert die Band Blueside aus Koblenz den wahren Geist des Blues-Rocks. Angeführt von Sänger und Gitarrist Dirk Dommermuth (bekannt von Mojo Tool und Moontowers), Schlagzeuger Alex Sauerländer (Smooth Operatorz) und Bassist Mathias „Mätthi“ Wendels (unter anderem Catastrophe Ballet) haben sie unter anderem im Vorprogramm von renommierten Künstlern wie Walter Trout, Robben Ford, Tito and Tarantula und The Yardbirds gespielt.

Dabei überzeugt die kraft- und gefühlvolle, vor allem aber authentische Bluesstimme ebenso wie die herrlich groovende Band.

Mit Spielfreude und purer Leidenschaft gelten die Live-Auftritte der Band nicht nur in der Region als ein Garant für eine Performance der schweißtreibenden Art.

Alle Infos auf einen Blick: Stormy Monday mit Blueside, 06. Mai, Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein, Tel.: 02621 914601, jukz@lahnstein.de.

Karten gibt es für 9,00 Euro im Vorverkauf in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz und am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr für 12,00 Euro an der Abendkasse.

Bildunterzeile:

Blueside versprechen erdigen Blues-Rock. (Foto: Band)