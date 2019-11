HV Vallendar verliert knapp in Worms

Im wichtigen Spielen gegen den Abstieg unterlag der HV Vallendar am Sonntagabend bei der HSG Worms knapp mit 24:23. Die Löwen machten sich das Leben auf Grund einer schwachen Chancenauswertung selbst schwer und rutschten in der Tabelle auf den 13. Platz. Ein ernüchterter Sven Schleier fand nach dem Abpfiff nur schwer eine Erklärung: „Wir standen in der Abwehr an sich solide. Doch in der Schlussphase fehlte uns deutlich die Kaltschnäuzigkeit.“ Gleich mehrfach hatte der HVV den Ausgleich auf der Hand, doch scheiterte man stets am Wormser Schlussmann.

Dabei fanden die Rheinländer durchaus gut in die Begegnung. Nach dem 0:1 durch Linksaußen Kalani Schmidt gelang es dem HVV die Führung bis zur 20. Minute zu behaupten. „Schon da hätten wir höher führen können, denn wir haben uns sowohl technische Fehler als auch Fehlwürfe geleistet“, sagt Schleier. Es folgte eine hektische Schlussphase des ersten Durchgangs, denn die Löwen-Akteure wurden reihenweise vom Platz gestellt. Ganze vier Zeitstrafen galt es zu verschmerzen, doch auch eine zeitweise doppelte Unterzahl überstand man weitestgehend unbeschadet. Zwar ging es mit einem 12:11-Rückstand in die Pause, doch der HVV wirkte noch wie die stabilere Mannschaft.

Der zweite Durchgang begann gut für die Löwen, denn trotz Unterzahl eroberte man die Führung mit dem 13:14 durch Fabian Schmitt wieder zurück. Es folgten drei Wormser Treffer in Serie, sodass diese wieder die Oberhand gewannen. Der HVV steckte nicht auf und blieb dran an den Nibelungenstädtern. Doch der Ausgleich wollte nicht fallen, auch weil die HSG clevere Angriffe ausspielte und immer einen freien Mann fand.

Knapp 15 Minuten vor dem Ende glich Christian Offermann per Strafwurf aus, ehe Christian Schaub im direkten Gegenzug seine dritte Zeitstrafe kassierte. Der Abwehrchef durfte fortan von draußen zusehen. Doch auch das regelten seine Kollegen ordentlich, hielten den Ausgleich bis zur 56. Minute. Eine kurze Schwächephase nutzten die Wormser Drachen dann zu einem Doppelschlag und damit dem 24:22. Vallendar hatte noch drei Mal die Chance zum Ausgleich, doch vergab man auch diese Möglichkeiten leichtfertig. Mit einer offenen Deckung und dem letzten Mut der Verzweiflung suchte man die Flucht nach vorne, doch die Zeit reichte nicht zu mehr als dem 24:23.

Damit verlor der HVV das dritte Spiel in Folge und es war erneut eine absolut vermeidbare Niederlage. In der Tabelle rutscht der HVV vorerst ab auf den 13. Tabellenplatz, da die TuS Dansenberg II einen deutlichen Heimsieg gegen den TV Offenbach feiern konnte.

Am kommenden Samstag, 16.11.2019 um 18:00 Uhr geht es im Kampf gegen den Abstieg im Rheinland-Derby gegen die HSG Kastellaun/Simmern. Diese befinden sich nur einen Punkt vor den Löwen, was eine spannende und emotionsgeladene Partie verspricht.

Es spielten für den HVV: Lorenz, Boinski (beide im Tor), Offermann (5/3), Hertz (3), F. Schmitt (2), Lohner (2), Schaub (2), Schröder (2), Krechel (2), Woods (1), K. Schmidt (1), Stein (1), Busse (1), Schleier (1).

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 11.11.2019