Schon zum vierten Mal lädt ganz Heimbach-Weis am ersten Samstag im September zwischen 9 und 16 Uhr zum Bummeln und Entdecken ein.

Viele Haushalte bauen Stände in Höfen und Gärten auf, und bieten Kleidung, Antiquitäten, Spielzeug, Sammlerstücke, Dekoartikel und vieles mehr an. So soll ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft gesetzt werden, indem eine nachhaltige Weiternutzung gebrauchter Gegenstände ermöglicht wird.

Damit Besucher alle teilnehmenden Haushalte gut finden stellt Rethink e.V., der Initiator der Aktion, unter https://www.rethink-ev.de/ eine Übersichtskarte aller Stände und deren Angebote bereit.

Wer möglichst entspannt von Stand zu Stand kommen will, sollte seinen Besuch mit einer Fahrradtour durch Heimbach-Weis verbinden. Gerade die abgelegeneren Stände bieten allerlei Entdeckungen, und sind unbedingt ebenfalls einen Besuch wert.

Alle teilnehmenden Haushalte freuen sich auf einen spannenden Tag und viele gut gelaunte Besucher von nah und fern.

Anwohner, die noch als Aussteller am Flohmarkt teilnehmen möchten, haben bis zum 30.08. die Gelegenheit, sich unter der oben genannten Adresse oder telefonisch unter 02622/902787 anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos, gewerbliche Anbieter sind nicht gestattet.