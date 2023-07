Linz am Rhein/ B42 (ots) – Ein 18-Jähriger aus NRW befuhr am Samstagabend die B42 aus Richtung Unkel kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein. Zwischen den Ortslagen Erpel und Linz überholte der Fahranfänger bei Starkregen mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe der Ortslage Linz verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidiert mit einem

Verkehrsschild, geriet ins Schleudern und kollidiert schlussendlich mit zwei ordnungsgemäß parkenden Fahrzeugen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kippte während des Unfallgeschehens um, so dass die Fahrt auf der Fahrzeugseite endete. In dem PKW Mercedes befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch seine 18-jährige Verlobte und deren 11-jähriger Bruder. Alle drei Personen wurden schwerverletzt und mussten teilweise durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Insbesondere das vorgenannte Kind war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht angeschnallt und wurde mutmaßlich aufgrund dieser Umstände nicht unerheblich verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die B42 war für etwa eine Stunde

komplett gesperrt.