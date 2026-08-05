Am kommenden Wochenende findet vom 7. bis 9. August wieder „Rhein in Flammen“ in Koblenz statt. Das Highlight des dreitägigen Festes soll dabei am Samstagabend stattfinden: Eine rund zwölfminütige Drohnenshow, die nahtlos in das anschließende Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein übergeht.

Aufgrund der aktuellen, trockenen Wetterlage haben sich die beteiligten Behörden in den vergangenen Tagen intensiv darüber ausgetauscht, inwiefern das Feuerwerk stattfinden kann. Dabei konnten die Sicherheitsbehörden in Koblenz auf jahrzehntelange Erfahrungswerte zur Risikobewertung im Zusammenhang mit Rhein in Flammen zurückgreifen. Letztlich ist am Dienstagvormittag bei einer finalen Besprechung die Entscheidung gefallen, dass aus fachlicher und sicherheitsrelevanter Sicht eine Durchführung des Feuerwerks am Samstag möglich ist.

„Das Höhenfeuerwerk, das dieses Jahr zum zweiten Mal in Kombination mit einer Drohnenshow stattfindet, ist der zentrale Höhepunkt einer jeden Rhein in Flammen-Auflage und gehört für viele der über 100.000 Besucherinnen und Besucher dazu“, sagt Oberbürgermeister David Langner und ergänzt: „Nichtdestotrotz haben wir in den vergangenen Tagen intensiv darüber beraten, ob das Feuerwerk stattfinden kann. Die Sicherheit für alle Beteiligten hat selbstverständlich höchste Priorität und ist in den Augen der beteiligten Behörden am Samstag gewährleistet.“

Für die Durchführung des Feuerwerks werden aufgrund der aktuellen Wetterlage entsprechende, umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen unter anderem von der Feuerwehr Koblenz getroffen. Diese steht für eventuelle Einsätze im Zusammenhang mit dem geplanten Abbrennen des Feuerwerks am Samstag an der Festung Ehrenbreitstein bereit.

„Sollte es beispielsweise zu Glutnestern kommen aufgrund des Feuerwerks, dann werden diese umgehend abgelöscht. Das hierfür notwendige Löschwasser würde im Einsatzfall nicht aus dem Rhein entnommen werden“, erklärt die für den Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz zuständige Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr greifen hier vielmehr auf die Löschwasserzisterne der Festung Ehrenbreitstein zurück, die derzeit gefüllt ist.

Im Rahmen der Risikobewertung für die Durchführung des Feuerwerks von Rhein in Flammen wurden auch die örtlichen Gegebenheiten mit in die Entscheidung einbezogen. Anders als beispielsweise zuletzt bei der Absage des Feuerwerks anlässlich der Nature One im Hunsrück am vergangenen Wochenende, befindet sich das Festungsgelände in Koblenz nicht in einem Waldgebiet, was eine erhöhte Brandgefahr nach sich gezogen hätte. Hinzu kommt, dass im Hang unterhalb der Festung Ehrenbreitstein in den vergangenen Jahren vermehrt gegen eine Verbuschung vorgegangen wurde, so dass das Brandrisiko hier verringert werden konnte.

Weitere Informationen zum Programm von Rhein in Flammen finden sich im Internet unter www.rif-koblenz.de

Bildunterzeile:

Das Höhenfeuerwerk zu Rhein in Flammen in Koblenz wird am Samstagabend bei der diesjährigen Auflage wie geplant stattfinden. Foto: Koblenz Touristik GmbH/Janko.Media