Insgesamt 15 Auszubildende beginnen bei SWN, SBN und Deichwelle

Neuwied. Die Stadtwerke Neuwied (SWN), Servicebetriebe Neuwied (SBN) und Deichwelle begrüßen 14 neue Auszubildenden und einen Dualen Studenten in zehn verschiedenen Berufen.

„Die Ausbildung hat bei uns einen enorm hohen Stellenwert“, betont SWN-Geschäftsfeldleiterin Andrea Haupt. „Wir wollen junge Fachkräfte ausbilden, die künftig und hoffentlich dauerhaft in unseren Betrieben bleiben.“

Wer hier Verantwortung übernimmt, ob im Handwerk oder im kaufmännischen Bereich, arbeitet an Themen der Zukunft wie Klimakrise, Wärmewende oder energienahe Produkte. Damit das gelingt, werden die Neulinge von Beginn an gefördert: Mentorensystem, Werksunterricht, Schulungen und Prüfungsurlaub. „Doch so wichtig die Unterstützung ist, wir erwarten Motivation und Leistungsbereitschaft von den Auszubildenden“, erklärt Frank Schneider, Geschäftsfeldleiter der SBN.

Auch für 2027 werden Talente gesucht. Mehr Infos zur Ausbildung und zu den Vorteilen unter www.mach-dein-ding.de.

Bild: Ausbildungsstart 2026: Insgesamt 15 Auszubildende beginnen ihre Ausbildung in zehn verschiedenen Berufen bei den SWN, SBN und in der Deichwelle.

Foto: Dennis Steinhardt