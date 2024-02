eit 1990 verleiht der Verein der Freunde der Volkshochschule Koblenz alle zwei Jahre den Hermann-Wedell-Preis. Mit diesem Preis werden Personen oder Gruppen für Verdienste in der allgemeinen Weiterbildung/Erwachsenenbildu ng oder für besondere Leistungen in der praktischen Kulturarbeit in Koblenz ausgezeichnet.

Ziel des nach dem ersten hauptamtlichen Direktor der Volkshochschule Koblenz benannten Preises ist es auch, diejenigen zu würdigen, die über Jahre hinweg ganz praktisch das Kulturleben der Stadt mitprägten oder in der Erwachsenenbildung außergewöhnlich tätig waren/sind, ohne unbedingt im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stehen. Jedes Jahr werden Vorschläge für den oder die diesjährigen Preisträger erbeten.

Der Hermann-Wedell-Preis besteht aus einer Skulptur, die als Wanderpreis jedem Ausgezeichneten für zwei Jahre überlassen wird und einem Geldpreis in Höhe von 1500 Euro. Preisträger der vergangenen Jahre waren Dieter Servatius, Hans Rossbach, Klaus Ludwig Wagner, die Arbeitsgemeinschaft Künstler am Mittelrhein, Dr. Frank Tiedemann, Reini Bardua, das Seniorentheater „Die Antiquitäten“, Wolfgang Horbert, die Jugendkunstwerkstatt, Uli Adomeit, Hedwig Herdes, Dietrich W. Röllinghoff, das Atelier mobil e.V., die Koblenzer Kulturstiftung, Traute van Aswegen und die Vorbereitungskurse Zweiter Bildungsweg vhs.