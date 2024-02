Koblenz. Mit dem zweiten Februarwochenende erreicht die Session im Koblenzer Karneval ihren Höhepunkt. Doch bevor die Jecken ungestört feiern können, müssen sie sowohl die Soldaten der Bundeswehr „entwaffnen”, als auch den Oberbürgermeister, der traditionell seinen goldenen Rathausschlüssel abgeben muss. Denn dann regieren bis Aschermittwoch die Karnevalisten am Eck! Neu in diesem Jahr ist der Standort zur Erstürmung, denn diese findet am 9.2. ab 14:11 Uhr vor dem Koblenzer Schloss statt. „Dort haben wir mehr Platz für alle, die uns unterstützen wollen. Die traditionellen Konfettikanonen kommen besser zur Geltung, wir können lustige Spiele veranstalten und wir haben auch Getränkestände aufgebaut“, so der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Andreas Münch. Groß und Klein sollen dabei sein und sich auf die letzten tollen Tage im Straßenkarneval einstimmen, der seinen Höhepunkt im Koblenzer Rosenmontagszug hat. Mehr als 80 Fußgruppen werden im „RoMo-Zug“ dabei sein, die von 14 Musikgruppen begleitet werden. In den Wagenbauhallen erhalten die vielen bunten Wagen ihre letzten Feinschliffe. „Doch damit wir alle zusammen jeck und bunt feiern können, müssen wir bei der Erstürmung alles geben“, so Andreas Münch. „Der Rathausschlüssel soll uns gehören!“

Foto: AKK, Ralf Strassen (ist mit der Veröffentlichung des Bildes einverstanden)