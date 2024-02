Laut Polizei ist nach derzeitigem Ermittlungsstand von keiner großen Ernsthaftigkeit auszugehen

Wegen einer Bombendrohung sind am heutigen Montag an fünf Neuwieder Schulen polizeiliche Ermittlungen durchgeführt worden, teilweise wurden Gebäude vorübergehend geräumt. Der oder die noch unbekannten Täter hatten gegen 10.30 Uhr per E-Mail angekündigt, dass um 12 Uhr eine Bombe hochgehen werde. Betroffen waren die Kinzing-Schule, die Ludwig-Erhard-Schule (beide Heddesdorf), die Carl-Orff-Schule (Engers), die Maria-Goretti-Schule (Heimbach-Weis) und die Christiane-Herzog-Schule (Engers).

Wie die Polizei mitteilt, hat sie die Gefährdung ernstgenommen, geht nach derzeitigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes (LKA) aber nicht mehr von einer großen Ernsthaftigkeit der Drohung aus. Daher habe sie auch keine Einwände gehabt, wenn sich Schulen zur Fortsetzung des Unterrichts am Montag entschieden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Drohung dauern noch an.