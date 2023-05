Neue Fahrgeschäfte und buntes Programm vom 26. bis 30. Mai

Die Heddesdorfer Pfingstkirmes 2023 öffnet am Freitag, 26. Mai, und bietet bis Dienstag, 30. Mai, wieder Volksfestfreuden für Jung, Alt und alle dazwischen.

Noch gut zwei Wochen, dann kommen namhafte Schaustellerbetriebe aus ganz Deutschland in die Deichstadt, um den Gästen der Heddesdorfer Pfingstkirmes unbeschwerte Stunden zu bescheren. Die Fahrgeschäfte und Stände erwarten am langen Pfingstwochenende Kirmesfans aus nah und fern. Gleich mehrere Premieren verstärken die Vorfreude auf das größte Kirmesspektakel der Region: Höher, schneller, weiter, bunter sind die Fahrgeschäfte und auch kulinarisch gibt es etwas Neues – dieses Jahr wird auch Wein ausgeschenkt auf der Pfingstkirmes.

Seine Pforten öffnet das große Volksfest am Mittelrhein am Freitag, 26. Mai, um 15 Uhr. Am gleichen Tag steht auch eine spezielle Kinderrallye für Schulkinder auf dem Programm. Am Samstag, 27. Mai, steht zunächst ab 15 Uhr der Umzug der örtlichen Vereine, der Schausteller und natürlich der Heddesdorfer Pfingstreiter auf dem Programm, bevor Bürgermeister Peter Jung um 16 Uhr die Kirmes offiziell eröffnet. Krönender Abschluss des Tages ist um 22.30 Uhr das große Feuerwerk, das ein beeindruckendes Farbschauspiel an den Neuwieder Nachthimmel zaubert.

Den Dienstag haben die Schausteller wieder zum Familientag gekürt. Das heißt: Alle Fahrgeschäfte und Stände machen großen und kleinen Besuchern am Tag des traditionellen Heddesdorfer Pfingstritts besonders familienfreundliche Angebote.

Die Besucher der Pfingstkirmes erwartet auch 2023 ein breites Angebot an Streetfood, darunter auch vegane und vegetarische Imbisse, und ein attraktives Rahmenprogramm mit Backstage-Tour und Frühstück im Riesenrad, das die Aktionsgemeinschaft Heddesdorfer Pfingstkirmes zusammengestellt hat. Anfragen dazu nimmt die AG unter ag-heddesdorferpfingstkirmes@web.de entgegen.

Die Öffnungszeiten der Kirmes sind: Freitag, 26. Mai, von 15 bis 24 Uhr, Samstag, 27. Mai, 13 bis 24 Uhr, Sonntag, 28. Mai, 11 bis 24 Uhr, Montag, 29. Mai, 11 bis 23 Uhr, Dienstag, 30. Mai, 13 bis 21 Uhr. Bewirtschaftete Parkplätze stehen auf der Fläche neben dem Kirmeseingang sowie an der Eishalle zur Verfügung.

Zum Bild: Nur noch knapp zwei Wochen bis zur Heddesdorfer Pfingstkirmes 2023 – die Vorfreude steigt! Foto: Dehenn