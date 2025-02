im Auftrag der Stabilus SE, einem der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, erhalten Sie anbei eine Corporate News zur heute stattgefundenen Hauptversammlung. Alle Tagungsordnungspunkte der diesjährigen Hauptversammlung wurden mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen.

Die Gesellschaft wird entsprechend für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 € je Aktie ausschütten.

Zudem wurde Kai-Uwe Knickmann (61) neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der Diplom-Ingenieur ist seit 2019 Geschäftsführer der KOSTAL Automobil Elektrik GmbH & Co. KG sowie seit 2024 Vorstandsmitglied der KOSTAL Mobility Holding SE. Insgesamt verfügt er über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie.

Der Anteil des auf der Hauptversammlung vertretenen Grundkapitals betrug 84 Prozent.