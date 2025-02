Koblenz (ots) – Ein Kamerateam eines TV-Senders parkte am 29.01.2025 gg. 13.35 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz von Netto und Wasgau „Am Müllergraben“ in 55494 Rheinböllen . Während des Abstellens des Mercedes Transporters hielten sich die Mitarbeiter im Inneren auf. Währenddessen wurde die Heckklappe des PKWs zunächst unbemerkt von dem bislang unbekanntem Täter geöffnet. Dieser entwendete eine Kamera und die dazugehörige Tontasche. Ein Geschädigter wurde auf den Täter aufmerksam. Der Täter flüchtete zunächst fußläufig mit dem Diebesgut im Wert von ca. 65.000 Euro über den Parkplatz, ehe dieser mitsamt Diebesgut in eine schwarze Volvo Limousine (vermutlich V60) einsteigen konnte, welcher von einer weiteren Person geführt wurde. Der Täter konnte als Mitfahrer unerkannt im genannten Fahrzeug flüchten. Das Fluchtfahrzeug hatte hinten ein GB-Kennzeichen und war vorne nicht mit einem Kennzeichen ausgestattet. Der Volvo war zudem ein sogenannter „Rechtslenker“.