Die ultimative Handwerker-Comedy schlägt zurück – was nicht passt, wird passend gemacht! Handwerker Peters, von seinen Kollegen nur HP genannt, löst all unsere Probleme auf Baustelle (und) Leben. Der Eifelaner Comedyblitz aus Nickenich erklärt uns, wie Handwerker ticken, warum sie theoretisch alles können und warum wir erst vier Mal anrufen müssen, bevor sie dann doch alles reparieren. Je länger wir Handwerker Peters zuhören, umso mehr erkennen wir den Handwerker oder die Handwerkerin in uns selbst. Nach dem Besuch seiner Show kann auch der größte Handwerks-Laie voller Selbstbewusstsein verkünden: „Normalerweise müsste das halten.”

Handwerker Peters war die Entdeckung beim Comedy-Abend im Cafe Hahn und hat selbst erfahrene Kabarettbesucher restlos begeistert. Zeit für einen Solo-Abend: Am Samstag 8.7.23 um 20 Uhr im Forsthaus Kühkopf. Open Air (bei schlechtem Wetter indoor) und ab 18 Uhr gibt es bestes Essen von Sarah Schmitz und ihrem Team. Tickets und Info beim Forsthaus: (0)261 – 54 1 55

HP erzählt von seinem alltäglichen Bauwahnsinn und leutseligen Lebenskosmos – seine Art ist liebenswert, heimatlich vertraut und unglaublich schlagfertig. Der Eifelaner Comedyblitz zeigt Alltags- und Figurencomedy at its best. Hier findet man seinen Ehepartner, seinen Schwager, seinen örtlichen Handwerker oder sogar sich selbst wieder. Wer hätte gedacht, dass das Handwerk so lustig sein kann …

Hinter HP steckt der Komiker Kai Kramosta (Fernsehauftritte u.a. bei WDR & ARD, Radiocomedy u.a. bei SWR3; ausgezeichnet als ,,Comedian & Kabarettist des Jahres” vom Deutschen Künstlermagazin). Seine Sketch-Serie ,,HP – Handwerker Peters” ist jetzt schon in den sozialen Medien ein Hit (insgesamt über vier Millionen Aufrufe bei Facebook, Instagram und YouTube).

“Diese Handwerker-Comedy ist eine fernsehreife Show der Spitzenklasse.” (Rhein-Zeitung)

“Fulminant lustig und perfekt gespielt – Figuren-Comedy wie Heinz Becker, Herbert Knebel, Hausmeister Krause und Horst Schlämmer.“

(Bonner Generalanzeiger)

“Brillantes Kabarett- und Comedyprogramm mit Themen aus dem Leben, bei denen sich jeder wiederfindet.“

(Blick aktuell)