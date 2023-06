Casinos sind in Deutschland, Europa und vielen Teilen der Welt heute so beliebt wie noch nie zuvor. Wenn man den Blick einmal abwendet vom glamourösen Monte-Carlo mit seinen prachtvollen Casinos oder dem berühmt-berüchtigten Las Vegas in den USA mit seinem bekannten Strip, der von unzähligen großen Casinos, Hotels und Live-Shows gesäumt ist und einmal einen Blick nach Deutschland wirft, so wird man feststellen, dass man im Bereich des Glücksspiels auch hier bereits auf eine lange Tradition und Geschichte zurückblicken kann.

Wenn auch nicht ganz so bunt wie die internationale Konkurrenz, so sind Casinos und die mit dem Internet-Zeitalter aufgekommenen Onlinecasinos auch in Deutschland sehr beliebt und zählen zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen.

Angesichts dessen haben wir im folgenden Artikel ein paar interessante Fakten zur Casino-Industrie in Deutschland zusammengetragen, die Sie so vielleicht noch nicht kannten. Wir wünschen Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen!

Deutschland hat viele geschichtsträchtige Casino-Standorte

Deutschland kann auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken. Unzählige deutsche Städte bezeugen mit ihren historischen Gebäuden heute die verschiedenen Epochen der Geschichte unseres Lanes. Viele bekannte Städte haben sich dabei auch als Casino-Standorte etabliert, darunter etwa Wiesbaden, Hamburg, Baden-Baden oder auch die Hauptstadt Berlin.

Baden-Baden und das dort ansässige Casino haben mit Abstand die interessanteste Geschichte aller deutschen Casino-Städte zu bieten. Auch wenn Baden-Baden ursprünglich als beschaulicher kleiner Kurort begann, wurde der Standort durch verschiedene politische Initiativen im 18. und 19. Jahrhundert schnell zu einem ernst zu nehmenden und bekannten Casino-Standort. Auch die beiden Weltkriege überstand Baden-Baden und damit auch das Casino. Eigentümerwechsel und wechselnde Standorte innerhalb Baden-Badens waren keine Seltenheit, haben der fortlaufenden Casino-Kultur aber keinen Abbruch getan. Heute ist das Casino Baden-Baden im historischen Kurhaus untergebracht und bietet ein tolles Ambiente.

Die Stadt Wiesbaden als Hauptstadt des Bundeslands Hessen ist wiederum als Kurbad europaweit bekannt und bietet etliche Mineralquellen, was den dortigen Aufenthalt besonders angenehm und gesund macht. Das Casino Wiesbaden wurde 1810 eröffnet und kann somit bereits auf eine lange Tradition zurückblicken. Das heutige Spielbankenangebot ist umfangreich und das Casino ist – wie auch in Baden-Baden – in historischen Gebäuden untergebracht und versprüht damit noch den Charme der alten Zeiten.

Wenn man von einer jahrhundertealten Casino-Historie spricht, so trifft dies vor allem auf das malerische und beschauliche Bad Ems zu. Hier wird bereits seit 1720 im Casino gespielt. Natürlich gibt es aber auch noch viele andere Orte in Deutschland, die über eine jahrhundertealte Casino-Historie verfügen und damit nicht nur Glücksspiels-Fans, sondern zugleich auch Geschichtsinteressierte verzaubern können.

Die Casino-Industrie in Deutschland ist streng reguliert

Casinos in Deutschland müssen sich an viele Auflagen halten und sind streng reguliert. Dadurch hatten es sowohl herkömmliche Casinos als auch Onlinecasinos lange nicht einfach, ihren Kunden ein ansprechendes Erlebnis zu bieten und zugleich gesetzestreu zu bleiben. Die aktuelle Situation im Jahr 2023 kann man allerdings durchaus als einen Erfolg bezeichnen, denn sowohl Spielspaß als auch Sicherheit sind heute wirklich erstklassig. Der Glücksspielstaatsvertrag ist seit Juli 2021 in Kraft und regelt damit die Rahmenbedingungen, unter denen Glücksspiel in Deutschland angeboten werden darf.

Er ist recht strikt ausgelegt, soll aber dafür sorgen, dass die Bundesländer sich an einheitliche Richtlinien halten und somit nicht in direkter Konkurrenz zueinanderstehen. Für den Spieler besteht der größte Vorteil darin, dass es Regelungen gibt, die einem möglichen Suchtverhalten entgegenwirken. Der wichtigste Aspekt jedoch ist die Tatsache, dass der Vertrag dazu dienen soll, betrügerische Machenschaften im Glücksspiel zu erkennen und zu verhindern. Dies betrifft nicht nur die Präsenz-Casinos, sondern ebenfalls alle Varianten des Online-Glücksspiels, die in Deutschland angeboten werden. Somit kann man sagen, dass trotz der anfänglichen Skepsis zum Glücksspielstaatsvertrag für den Spieler keinerlei Nachteile zu befürchten sind und die Sicherheitsfunktionen besser sind als zuvor.

Casinos sind fast immer in staatlicher Hand

Fast alle Casinos in Deutschland werden heute als sogenannte Spielbanken betrieben. Diese werden von Unternehmen geführt, die eine staatliche Konzession besitzen. Oft ist der Bund oder einzelne Länder direkt oder indirekt an der Trägerschaft beteiligt. Damit befinden sich die Spielbanken in Deutschland zu einem großen Teil in der Hand des Staates.

Online-Casinos und Glücksspielseiten waren lange Zeit illegal

Lange Zeit war es in Deutschland illegal, im Internet Glücksspiel zu betreiben. Eine der Konsequenzen des Verbots war es, dass die Anbieter sich aus Deutschland zurückzogen und in andere, dem Glücksspiel freundlich gesinnte Länder wie Malta oder Zypern zogen. Von dort aus agierten die Firmen dann international und versuchten so, auch ihre deutsche Klientel zu erreichen.

Als Folge wurden vonseiten vieler Internet-Zugangsprovider Sperren eingebaut, sodass diese Seiten aus Deutschland nicht mehr zu erreichen waren. Findige Internet-User wollten die Seiten dennoch besuchen und nutzten VPNs, um diese Einschränkungen zu umgehen. Spätestens bei einem potenziellen Transfer von Geld von und auf die Glücksspielplattformen wurde es dann aber schwierig, da diese unter anderem vom Finanzamt nachverfolgt werden konnten.

Glücklicherweise ist auch das Online-Glücksspiel seit Einführung des neuen Glücksspielstaatsvertrags seit dem 1. Juli 2021 wieder legal. Allerdings nur, wenn man in einem legalen Online Casino mit deutscher Lizenz spielt. Im Jahr 2023 können Sie als Spieler aber prinzipiell davon ausgehen, dass seriöse deutsche Casino-Seiten über entsprechende Lizenzen verfügen. Neben hoher Sicherheitsstandards bieten viele deutsche Plattformen auch tolle Bonusangebote, die das Zocken noch reizvoller machen.

Viele deutsche Unternehmen sind im Spielautomatenbereich tätig

In Deutschland gibt es viele große Firmen, die sich trotz der internationalen Konkurrenz einen großen Marktanteil sichern konnten und daher weltweit sehr bekannt geworden sind. Eine dieser Firmen ist die Gauselmann-Gruppe, die ihren Sitz in Espelkamp hat und sich schon Ende der 1950er-Jahre auf Musikboxen und Glücksspielgeräte konzentrierte. Diese werden bis heute unter dem Markenname Merkur selbst produziert. Überdies bietet die Gauselmann-Gruppe auch Lösungen für Onlinecasinos sowie verschiedene andere Online-Slots an und ist darüber hinaus an mehreren Spielbanken in Deutschland beteiligt. Ihr Umsatz betrug im Jahr 2021 fast zwei Milliarden Euro. Aktuell beschäftigt das Unternehmen international fast 15.000 Mitarbeiter, wovon etwa die Hälfte in Deutschland ansässig ist.

Fazit

Deutschland verfügt über eine interessante Casino-Vergangenheit und ist aufgrund der letzten Änderungen am Glücksspielstaatsvertrag auch gut positioniert, um am weiteren Wachstum der Casino-Industrie teilzuhaben. Dies betrifft sowohl den Bereich des klassischen Präsenz-Casinos, die Softwareentwicklung als auch das Anbieten und Betreiben von Onlinecasinos.