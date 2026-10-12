Wenn Ende Oktober die Dunkelheit über das Areal der Sayner Hütte hereinbricht, erwartet Familien ein ganz besonderes Halloween-Erlebnis. Am 30. und 31. Oktober 2026 lädt die Sayner Hütte jeweils um 18 Uhr zur Taschenlampenführung „Halloween auf der Hütte“ ein. Mit Taschenlampen ausgerüstet begeben sich Kinder und Erwachsene gemeinsam auf eine spannende Entdeckungstour durch das geheimnisvoll geschmückte Industriedenkmal.

Wenn der Nebel über das Gelände zieht und der rote Schein des Hochofens durch die Fenster der historischen Gießhalle flackert, erwacht die Geschichte der ehemaligen Eisengießerei auf besondere Weise zum Leben. Auf ihrem Rundgang erkunden die Besucherinnen und Besucher dunkle Ecken der Sayner Hütte, während Arbeiterstimmen und Maschinenklänge aus längst vergangenen Zeiten für eine eindrucksvolle Atmosphäre sorgen. Im Licht der Taschenlampen beginnt zudem der kunstvolle Eisenschmuck in der Kunstgussgalerie zu funkeln und verleiht dem Abend einen Hauch von Magie.

Natürlich darf auch an Halloween der Nervenkitzel nicht fehlen: Entlang des Weges warten kleine Überraschungen, die den Rundgang für Groß und Klein zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Die Veranstaltung verbindet auf einzigartige Weise spannende Geschichten, Industriekultur und Halloween-Stimmung und lädt dazu ein, die Sayner Hütte einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.

Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 1 Euro. Karten sind im Besucherzentrum der Sayner Hütte sowie über Ticket Regional erhältlich. Eine eigene Taschenlampe ist bitte mitzubringen.

Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.saynerhuette.org oder im Besucherzentrum der Sayner Hütte (Mail: info@saynerhuette.org | Tel.: 02622 98 49 550).