Der diesjährige Lesesommer und der Vorlese-Sommer laufen auf Hochtouren in der Stadtbibliothek. Alle, die mindestens drei Bücher gelesen und bewertet haben bzw. drei Bücher vorgelesen bekommen und ein Bild gemalt haben, können sich bereits ihre Urkunde abholen. Zur Halbzeit haben sich schon über 1.000 Kinder und Jugendliche angemeldet und die ersten erfolgreichen Teilnehmenden stehen fest.

Wer mitmacht, nimmt zudem an einer Verlosung teil, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Als Lose dienen die abgegebenen Bewertungskarten. Wer während der Sommerferien viele Bücher liest, erhöht gleichzeitig seine Gewinnchancen. Mitmachen und Weiterlesen lohnen sich also in vielfacher Hinsicht.

Die Anmeldung ist noch bis zum 23. August 2025 in der Stadtbibliothek Koblenz möglich, das Bibliotheksteam freut sich über viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Infos unter https://stb.koblenz.de