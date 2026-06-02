Agentur für Arbeit lädt zur digitalen Aktionswoche vom 29. Juni bis 3. Juli ein

Die Arbeitswelt verändert sich spürbar. Digitalisierung, Klimawandel und neue Anforderungen in vielen Branchen prägen den Arbeitsmarkt und eröffnen gleichzeitig neue berufliche Chancen. Wer sich frühzeitig informiert und vorbereitet, kann diese Entwicklungen gezielt für den eigenen beruflichen Weg nutzen.

Die Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen unterstützt Beschäftigte, Wiedereinsteigende und Unternehmen dabei, berufliche Perspektiven zu entwickeln und Veränderungen aktiv zu gestalten.

Im Rahmen der digitalen Aktionswoche „Gut vorbereitet in die Zukunft starten“ lädt das BBiE-Team vom 29. Juni bis 3. Juli zu verschiedenen Online-Veranstaltungen ein. Die Themen orientieren sich an aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und bieten praxisnahe Informationen rund um berufliche Orientierung, Weiterbildung und neue Karrierewege.

Das Programm ist vielfältig: Von Einblicken in nachhaltige und zukunftsorientierte Berufsfelder über Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu hilfreichen Impulsen für den beruflichen Wiedereinstieg ist für unterschiedliche Interessen und Lebenssituationen etwas dabei. Auch Unternehmen erhalten Anregungen und Informationen zu aktuellen Entwicklungen rund um Fachkräfte und Qualifizierung.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen sowie die Zugangsdaten finden Interessierte auf der Internetseite der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen:

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/in-die-zukunft-starten-die-welt-von-morgen-ist-heute-ihre-chance

Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Endgerät mit Mikrofon und Kamera benötigt.

Bei individuellen Fragen oder Interesse an Beratungsgesprächen, wenden Sie sich gerne an das Team der Berufsberatung im Erwerbsleben unter 0261 – 405 555.