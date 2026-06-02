Am Samstag, 6. Juni, von 11 bis 15 Uhr, findet in der EPG-Arena, zum ersten Mal in Koblenz ein Aktionstag zum Rollstuhlhandball statt. Die Veranstaltung steht unter Federführung des HC Koblenz, sowie des Sport- und Bäderamtes der Stadt Koblenz, unterstützt durch die Verbände RHD – Rollstuhlhandball Deutschland, Landessportbund Rheinland-Pfalz, Sport-Inklusionslotsen Rheinland-Pfalz, Handballverband Rheinland und Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz. Ziel ist es, langfristig im Raum Koblenz eine Rollstuhlmannschaft im Handball zu etablieren und in der Bundesliga zu platzieren.

Am Aktionstag in der EPG Arena begrüßen die Veranstalter mit einem Rahmenprogramm und laden alle Anwesenden ein, sich während der ganzen Veranstaltung mit dem Rollstuhl und dem Handball auszuprobieren.

Um 11.30 Uhr wird es ein Handballspiel der Herren des HC Koblenz gegen Handball Mülheim-Urmitz geben.

Der Höhepunkt der Veranstaltung wird gegen 13.30 Uhr starten. Der deutsche Meister im Rollstuhlhandball, die RSG Hannover, wird mit einer Mixed Mannschaft aus Handballern der Region Koblenz ein Spiel in Rollstühlen veranstalten.

Die Schirmherrschaft des Aktionstages liegt bei der Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs.