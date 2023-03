Ein Ferienangebot der kreativen Art organisiert das Neuwieder Jugendzentrum Big House in den eigenen Räumen für alle Graffiti-Fans zwischen 12 und 21 Jahren. Wer schon immer einmal die Sprühdose schwingen wollte oder sogar schon erste Graffiti-Erfahrungen hat, ist dort am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. April, genau richtig. Der kostenfreie Workshop in Kooperation mit Christina Kutzbach vom kreARTiv Atelier Neuwied dauert jeweils von 15 bis 20 Uhr. Die Expertin vermittelt Regeln und Gesetze des Sprayens für Graffiti-Anfänger, aber auch nützliches Know-How für Fortgeschrittene. Anschließend erschaffen die Jugendlichen dann ihre ganz eigenen Kunstwerke – und die werden sogar im Flur beim Amt für Jugend und Soziales ausgestellt. Anmeldung und weitere Infos im Big House, Museumstraße 4a oder direkt bei Anna Sander, unter Tel. 02631 802 734 oder per Mail an asander@neuwied.de.