Rheinland-Pfalz als optimal vernetzter und überregional bekannter Innovationsstandort: Das ist die Vision hinter der neu gegründeten Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt eröffnete heute die Auftaktveranstaltung „Going Live“, mit der die Agentur ihre operative Arbeit aufnimmt. Mehr als 150 Netzwerkpartner und Innovationsakteure kamen im Foyer der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Mainz zusammen.

„Innovation in Rheinland-Pfalz ist konkret, greifbar und vielfältig. Mit der Innovationsagentur erhält unser Wirtschaftsstandort heute eine weitere, weithin sichtbare Landmarke. Sie wird der Nukleus für das Innovationsgeschehen im Land“, sagte Ministerin Schmitt. Gerade in herausfordernden Zeiten sei Innovation der Schlüssel für unternehmerischen, aber auch gesamtgesellschaftlichen Erfolg – für Wohlstand, Modernisierung und für das Lösen von Problemen. „Wir dürfen nicht einfach nur die Gegenwart in die Zukunft fortschreiben. Denn Herausforderungen, die heute kaum zu bewältigen erscheinen, können mit innovativen Ideen gelöst werden.“

Ziel sei es nun, ideale Rahmenbedingungen für Innovationen zu schaffen. „Wir haben mutige und kreative Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir haben eine offen gelebte Willkommenskultur, sind mit der Tradition verbunden, aber stets offen für Neues. Wir haben hier im Land einen hervorragenden Mix zwischen KMU und Global Playern, wir haben eine starke Forschungslandschaft, wir haben ein großes Fachkräftepotenzial – der Wirtschafts- und Innovationsstandort ist hoch attraktiv“, sagte Schmitt und verwies auf die jüngsten Unternehmensansiedlungen im Land.

Die Innovationsagentur soll diese Potenziale weiter stärken: „Die Innovationsagentur wird Lotse und Moderator zugleich sein. Sie wird Unternehmen helfen, Fördermöglichkeiten zu erschließen, sie wird aber auch Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen und vernetzen.“

Wegweiser durch das Innovationsökosystem

Um das Innovationsnetzwerk in Rheinland-Pfalz effektiv stärken zu können, setzt die Agentur eng an den vorhandenen Potenzialen und Bedarfen innerhalb der Innovationslandschaft des Landes an. Eine aktuelle Stakeholderanalyse von Prognos zeigt, dass die Innovationsakteure im Land vor allem auf eine stärkere Vernetzung untereinander und eine Beratung zu Förderprogrammen setzen.

An diesem Ziel orientiert sich die Innovationsagentur. „Wir sind Wegweiser durch das Innovationsökosystem Rheinland-Pfalz, zu passenden Kooperationspartnern und Finanzierungsmöglichkeiten. Hierfür ist es wichtig, eng mit unseren Stakeholdern und den Innovationsakteuren im Land im Dialog zu bleiben“, erklärt Sabine Mesletzky, Geschäftsführerin der Innovationsagentur. „Im bisherigen Austausch erleben wir, dass Rheinland-Pfalz das Land der offenen Türen ist. Es gibt ein großes Engagement der Netzwerkpartner und die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen.“

Für den direkten und unkomplizierten Austausch zwischen den Akteuren hat die Innovationsagentur bereits die Online-Plattform LoftOS eingerichtet. Hier können Forschende, Start-ups und Unternehmen sowie Kammern, Verbände und Cluster Neuigkeiten austauschen oder Angebote und Gesuche einstellen. Darüber hinaus erhalten die Nutzer Informationen zu Fach- und Netzwerkveranstaltungen sowie Fördermöglichkeiten. Perspektivisch soll die Plattform das Innovationsgeschehen im Land abbilden, Cross-Innovation fördern und Kooperationen unterstützen.

Um die Innovationslandschaft effektiv zu unterstützen, ist ein ganzheitlicher Blick notwendig. „Innovation bedeutet nicht nur Technologie, sondern ist auch ein wichtiger Faktor für die Kreativbranche“, so Sabine Mesletzky. „Auch hier wollen wir den Austausch stärken und das branchenübergreifend – nur im Netzwerk sind wir stark.“