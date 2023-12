Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz teilt mit, dass es am Dienstag, 5. und am Mittwoch, 6. Dezember wegen Straßenbauarbeiten in der Fritz-Ludwig-Straße im Tagesverlauf zu Beeinträchtigungen der Anfahrbarkeit des Wertstoffhofes kommen kann.

Infolge dieser Baumaßnahmen ist eine dreißigminütige Schließung des Wertstoffhofes unumgänglich, die im Vorfeld zeitlich nicht genau eingegrenzt werden kann.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Koblenz um Verständnis und um Berücksichtigung der Beeinträchtigungen am 05. und 06.12.2023.