Das Gesundheitsamt des Rhein-Hunsrück-Kreises ist erfolgreich an die Telematikinfrastruktur (TI) angebunden und ab sofort über den Kommunikationsdienst im Medizinwesen (KIM) erreichbar. Damit gehört das Gesundheitsamt zu den ersten Gesundheitsämtern nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch bundesweit, die diesen wichtigen Schritt im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes umgesetzt haben.

Die Telematikinfrastruktur bildet das sichere digitale Gesundheitsnetz in Deutschland und ermöglicht den geschützten Austausch sensibler Gesundheitsdaten zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens. Mit der Anbindung an KIM steht den medizinischen Einrichtungen im Rhein-Hunsrück-Kreis nun ein standardisierter und datenschutzkonformer Kommunikationsweg zum Gesundheitsamt zur Verfügung.

Krankenhäuser, Arztpraxen, Medizinische Versorgungszentren sowie weitere medizinische Einrichtungen können künftig Informationen und Dokumente sicher, verschlüsselt und medienbruchfrei mit dem Gesundheitsamt austauschen. Dies vereinfacht zahlreiche Verwaltungs- und Meldeprozesse und trägt dazu bei, Bearbeitungszeiten zu verkürzen sowie die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt und Leistungserbringern weiter zu verbessern. „Nun haben wir eine sichere Alternative zu den bisherigen Meldewegen. Auch die Übermittlungen per FAX werden somit zunehmend an Bedeutung verlieren“ berichtet die Leiterin des Simmerner Gesundheitsamtes, Dr. Stefanie Bender.

Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ziel ist es, Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten, die digitale Vernetzung im Gesundheitswesen auszubauen und die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken.

„Mit der Anbindung an die Telematikinfrastruktur schaffen wir die Grundlage für eine moderne, sichere und zukunftsfähige Kommunikation mit unseren Partnern im Gesundheitswesen. Dass unser Gesundheitsamt zu den ersten Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz gehört, die über KIM erreichbar sind, unterstreicht unseren Anspruch, die Digitalisierung im Öffentlichen Gesundheitsdienst aktiv voranzutreiben“, erklärt Landrat Volker Boch.

Das Gesundheitsamt wird den Einsatz digitaler Anwendungen kontinuierlich weiterentwickeln und die Möglichkeiten der Telematikinfrastruktur künftig schrittweise ausbauen. Die KIM-Anbindung ist dabei ein wichtiger Baustein für eine leistungsfähige, sichere und zeitgemäße Zusammenarbeit innerhalb des Gesundheitswesens.