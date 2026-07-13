Landrat Achim Hallerbach dankt Caritas Neuwied für langjährige erfolgreiche Mitwirkung – Aufgaben jetzt bei Kreisjugendpflege

Kreis Neuwied. Zeit schenken, motivieren und begleiten – beschützen, moderieren und fördern sind nur einige der Wesensmerkmale von Patenschaften. Eine solche Profilbeschreibung trifft ebenfalls auf das Lernpatenprojekt des Landkreises Neuwied zu. Zentraler Aspekt: die Entwicklung von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen fördern, um die Bildungschancen zu erhöhen.

„Gerade im Grundschulalter werden die Weichen für das spätere Berufsleben und die Einbindung in die Gesellschaft gestellt. Die Herzkammer des Lernpaten-Projektes ist das ehrenamtliche Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger. Die sind in der Regel weder Fachkräfte, noch werden sie als reine `Nachhilfelehrer´ eingesetzt. Vielmehr stellen sie den Kindern ihre Zeit, Geduld und Lebenserfahrung zur Verfügung“, verbindet Landrat Achim Hallerbach seine Erläuterung auch gleich mit Respekt und Anerkennung für die ehrenamtlichen Leistungen. Nicht von ungefähr, denn bei diesen Anstrengungen unter dem Titel „Keiner darf verloren gehen“ stehen nicht nur die Vermittlung von Lese- und Schreibfähigkeiten oder das Einmaleins im Mittelpunkt, sondern auch Alltagsfragen und soziale Kompetenzen.

An diesem hohen Standard ändert sich auch durch strukturelle Anpassungen nichts: So verabschiedete Landrat Achim Hallerbach jetzt den Caritasverband Neuwied in Person von Olga Scott und Vorstand Konrad Schwan aus der Mitwirkung im Lernpatenprojekt. „Maßnahmen und Ziele bleiben erhalten, wir bauen nur etwas um: Die Aufgabenbereiche des Caritasverband Neuwied übernehmen nun die Fachkräfte der Jugendarbeit unseres Kreisjugendamtes mit Simone Höhner und Sina Muscheid als künftige Ansprechpartnerinnen. Dem Caritasverband danke ich herzlich für die erfolgreiche Mitwirkung in einem im wahrsten Wortsinn lehrreichen Programm“, erklärte Landrat Achim Hallerbach. Beide Expertinnen waren beim Abschlussgespräch im Kreishaus ebenso vor Ort wie die Referatsleiterin der Kreisjugendpflege, Antje Escher.

Nach dem Startschuss vor fast 15 Jahren haben die Lernpaten im Landkreis Neuwied bislang über 600 Schülerinnen und Schülern betreut. Aktuell sind 40 Lernpaten an 23 Grundschulen von insgesamt 28 kreisweit aktiv. Bei seinen Lernpatinnen und Lernpaten bedankt sich der Kreis Neuwied Jahr für Jahr mit dem Lernpatentag. Eingebunden ist das Kreis-Lernpaten-Projekt in das „Neuwieder Modell“: Dahinter verbirgt sich das Format „Prävention-Intervention-Kommunikation“ – ein maßgeblich vom ehemaligen Kreisjugendamtsleiter Jürgen Ulrich entwickeltes Konzept zum Ausbau niederschwelliger und präventiver Hilfen. Landrat Achim Hallerbach: „Das `Neuwieder Modell´ genießt landesweit Vorbildcharakter und ist entsprechend nachgefragt.“

Wer Interesse daran hat, sich als Lernpatin oder Lernpate zu engagieren, kann sich an folgende Ansprechpartner wenden:

Simone Höhner und Sina Muscheid, Kreisjugendamt Neuwied, Tel.: 02631 803 -442 oder -234, lernpaten@kreis-neuwied.de

Foto-Unterzeile: Dank und Anerkennung für langjährige Mitwirkung gab es im Rahmen des Abschlussgespräches „Lernpatenprojekt“ mit der Caritas Neuwied mit Olga Scott und Vorstand Konrad Schwan (3. u. 2. von rechts) von Landrat Achim Hallerbach ebenso wie von der Referatsleiterin der Kreisjugendpflege, Antje Escher (Mitte hinten) und den künftigen Lernpatenprojekt-Managerinnen Simone Höhner (links) und Sina Muscheid (rechts)

Foto: Thomas Herschbach