Am Samstag, den 12. September 2026, lädt die Touristik Bad Ems-Nassau zu einer besonderen Genusswanderung entlang des Lahnwanderwegs ein. Die rund zwölf Kilometer lange Strecke führt von Nassau über Dausenau nach Bad Ems und verbindet eindrucksvolle Naturerlebnisse mit kulinarischen Genüssen aus der Region.

Entlang des Wanderwegs erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Genussstationen, an denen Detlev Ueter und Norbert Massengeil-Beck ausgewählte Spezialitäten sowie dazu passende Lahnweine servieren. Den kulinarischen Abschluss bilden das Hauptgericht und das Dessert im Foyer des „Russischen Hofs“ in Bad Ems.

Auf dem Menü stehen:

Lauchkuchen mit Ziegenkäse

Linsen-Apfel-Bowl mit Feldsalat und Wildterrine

Kürbissuppe mit Kokosmilch

Kalbfleisch mit Rosenkohl und „Debbekooche“

Pflaumen-Schokoladen-Dessert mit Mandel-Brownie



Die Genusswanderung beginnt um 11:00 Uhr am Bahnhof Nassau. Der Teilnahmepreis beträgt 75,00 Euro pro Person.

Festes Schuhwerk wird aufgrund der Wanderstrecke ausdrücklich empfohlen.

Anmeldungen sind bei der Touristik Bad Ems-Nassau unter Telefon 02603-94150 oder per E-Mail an info@badems-nassau.info möglich.

Die Genusswanderung bietet eine gelungene Kombination aus Bewegung in der reizvollen Landschaft des Lahntals, regionaler Küche und ausgewählten Weinen und verspricht damit einen besonderen Tag für alle Genießerinnen und Genießer.

Foto: Dominik Ketz/TBEN