Anonyme Spenderin überraschte Anlaufstelle am Koblenzer Hauptbahnhof – Erlös von 2.100 Euro finanziert Versorgungsangebot über drei Monate

Hans Neffgen engagiert sich seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich in der Koblenzer Bahnhofsmission, einer ökumenischen Einrichtung der Caritas in Kooperation mit dem Diakonischen Werk. Jeden Montag ist er vor Ort, hat bisher unzähligen Gästen Kaffee ausgeschenkt, einen kleinen Imbiss serviert und ein offenes Ohr geschenkt.

Diesen besonderen Tag wird der 73-jährige Koblenzer so schnell nicht vergessen. Eine Frau betrat die Räumlichkeiten am Nordeingang des Hauptbahnhofs und überreichte ihm eine ungewöhnliche Spende: drei wertvolle Goldmünzen. „Da war ich erstmal sprachlos“, schmunzelt Hans Neffgen. „Die Frau wollte bewusst anonym bleiben und hatte den Wunsch, dass die Spende unmittelbar bei unseren Gästen ankommt.“

Diesen Wunsch setzt das Team, bestehend aus 20 ehren- und einem hauptamtlich Mitarbeitenden, sehr gerne direkt und unbürokratisch in die Tat um. Der Verkauf der Münzen brachte einen Erlös von 2.100 Euro. Da waren Hans Neffgen und alle engagierten Kollegen gleich ein zweites Mal sprachlos. Dank der großzügigen Spende kann das Versorgungsangebot mit Lebensmitteln und Getränken über drei Monate sowie eine Weihnachtsüberraschung für die Gäste finanziert werden.

Bahnhofsmission ist Schutzraum für 60 Gäste pro Tag

Seit mehr als 100 Jahren ist die Bahnhofsmission, die überwiegend aus Eigenmitteln finanziert wird, eine wichtige Anlaufstelle am Koblenzer Hauptbahnhof. Die Räumlichkeiten werden als Schutzraum von bedürftigen und einsamen Menschen sowie in besonders belastenden Lebenssituationen in Anspruch genommen. Täglich finden 60 Besucher einen Ort der Ruhe, Unterstützung und Wertschätzung.

„Ich erlebe die Zeit in der Bahnhofsmission als großes Geschenk und möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben“, berichtet Hans Neffgen, der neben seinem Ehrenamt nach wie vor als Selbständiger aktiv ist. „Bei uns in der Bahnhofsmission ist jeder Mensch herzlich willkommen. Ich habe das Glück, jede Woche unzählige wertwolle Begegnungen erleben zu dürfen.“ Eine im wahrsten Sinne des Wortes wertvolle Begegnung war die mit der anonymen und großzügigen Spenderin, die mit den Goldmünzen ein Zeichen der Solidarität mit den Gästen setzte und gleichzeitig große Anerkennung für das Team der Bahnhofsmission ausdrückte.

Weitere Informationen:

Bahnhofsmission Koblenz,

Bahnhofplatz 2 / Nordeingang, 56068 Koblenz,

Tel. 0261 31326, E-Mail: bahnhofsmission@caritas-koblenz.de

Foto 1 (Marco Wagner)

Hans Neffgen von der Koblenzer Bahnhofsmission nahm die ungewöhnliche Spende entgegen und wird diesen besonderen Tag so schnell nicht vergessen.