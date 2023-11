Soziale Stadt und Mehrgenerationenhaus laden zum Adventsfest ein

Wenn die Tage kürzer werden und das Wetter ungemütlicher, dann neigt sich das Jahr langsam aber sicher dem Ende entgegen. Damit rückt auch Weihnachten – das Fest der Besinnlichkeit und des Zusammenkommens – mit großen Schritten näher. In der vorweihnachtlichen Zeit sollte niemand einsam sein müssen, finden das Quartiermanagement der Sozialen Stadt und das Mehrgenerationenhaus Neuwied. Aus diesem Grund laden beide im Rahmen ihres Kooperationsprojekts „Gemeinsam statt einsam“ alle Seniorinnen und Senioren zum Adventsfest ein. Am Donnerstag, 07. Dezember, können die Teilnehmenden von 14:30 bis 16:30 Uhr auf den „Rheinterrassen“ der GSG-Seniorenresidenz, Rheinstraße 46, bei weihnachtlicher Musik, einem bunten Rahmenprogramm sowie Kaffee, Punsch und leckeren Plätzchen gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen. Es wird um Anmeldung bis zum 05. Dezember gebeten. Weitere Informationen sind im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, telefonisch unter 02631 863070 oder per E-Mail unter stadtteilbuero@stadt-neuwied.de erhältlich.