Drittes „Netzwerktreffen Wirtschaft“ zur Jahresplanung erfolgt

Relevante Wirtschaftsthemen identifizieren und unterstützende Angebote schaffen: Das haben sich verschiedenste Akteure aus Neuwied zur Aufgabe gemacht. Diese übereinander zu bringen ist das Ziel des „Netzwerktreffen Wirtschaft“ in Neuwied, das sich nun zum dritten Mal getroffen hat. Nachdem die beiden ersten Termine dem Austausch, der Diskussion und den laufenden Projekten gewidmet war, ging es bei dem letzten Treffen im neuen Innenstadtlabor auf dem Luisenplatz um die Zukunft: Die Beteiligten stellten ihre Fokusthemen für das nächste Jahr vor, um sicherzustellen, dass sich bei der großen Themenvielfalt inhaltlich und terminlich keine Überschneidungen, sondern möglichst Synergien ergeben. „Dabei hat sich glücklicherweise die gute Zusammenarbeit in Neuwied bestätigt“, freut sich Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz. Ein gutes Miteinander zeigt sich bereits in Projekten wie dem Azubi-Speed-Dating, welches am 15.03.2024 zum wiederholten Male von der Agentur für Arbeit, der IHK Neuwied, dem Jobcenter und Kreishandwerkerschaft durchgeführt wird, der Ausbildungsmesse, die am 16.05.2024 zum dritten Mal von der „Fachkräfteallianz Neuwied“ – einem Zusammenschluss von 9 Partnern aus dem Landkreis Neuwied – organisiert wird sowie dem Unternehmergespräch, dass IHK Neuwied und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises für den 03.07.2024 wieder mit der Stadt Neuwied planen.

Die Beteiligten sind sich daher einig, dass regelmäßige Treffen und ein kontinuierlicher Austausch unerlässlich sind, um die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken und den Erfolg der eigenen Arbeit zu erhöhen. Für das nächste Jahr sind zwei weitere Termine zum Austausch geplant.

………………………………….

Über das „Netzwerktreffen Wirtschaft“:

Zum Austausch trafen sich Vertreter der Deichstadtfreunde, der Regionalgeschäftsstelle Neuwied der IHK, der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, des Wirtschaftsforums Neuwied, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Neuwied sowie der Stadtverwaltung. Das Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren zu fördern.

Bildunterzeile: Beim „Netzwerktreffen Wirtschaft“ im neuen Innenstadtlabor ging es um die Abstimmung der Themen für das kommende Jahr. Foto: Klara Nassen