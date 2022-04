Zum öffentlichen Rundgang über das Industrieareal lädt die Sayner Hütte wieder am nächsten Sonntag, 10. April 2022, um 15 Uhr ein. Noch heute erzählen die unterschiedlichen Gebäude und Produktionshallen eine wechselvolle Geschichte von Eisenindustrie und innovativer Technik aus vorindustrieller Zeit. Bei der einstündigen Führung erfahren Besucherinnen und Besucher viele interessante Details und Fakten zur Sayner Hütte. Einen weiteren faszinierenden Einblick in die Geschichte der Region bietet die Sonderausstellung „Bendorfs industrielles Erbe“. Sie wirft einen Blick auf die vielen großen Unternehmen, die einst in Bendorf ansässig waren und heute oft nur noch in Relikten erhalten geblieben sind. Die nächste öffentliche Führung findet an Ostersonntag, 17. April 2022, um 15 Uhr statt.

An Ostermontag, 18. April 2022, führt die Museumsleiterin Barbara Friedhofen von 14 Uhr bis 16.30 Uhr vom Hüttengelände über mehrere Punkte in der Nähe bis zum Schlosspark in Sayn. In dieser Sonderführung „Von Hütteninspektoren, Modelleuren und Auswanderern“ gibt Barbara Friedhofen spannende Einblicke in das Leben und die Arbeit von verschiedenen Personen, die einst auf der Sayner Hütte wirkten.

Es wird um eine Anmeldung zu den Führungen unter info@saynerhuette.org oder 02622-98 49 550 gebeten.

Infos kompakt: Öffentliche Führung: „250-Jahre Sayner Hütte“, jeweils 15 Uhr, Dauer 60 Minuten, Preis: 6 Euro pro Person (ermäßigt 3 Euro), zzgl. Eintritt zum Denkmalareal

Sonderführung „Von Hütteninspektoren, Modelleuren und Auswanderern“, 14 Uhr, Dauer 90 Minuten, Preis:9 Euro, inkl. Eintritt zur Gießhalle