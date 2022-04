Lahnstein. Die Stadtbücherei Lahnstein bietet für alle, die Fragen und Probleme mit dem E-Book-Reader haben oder sich einfach mal informieren möchten, wieder ihre E-Book-Sprechstunde zu bestimmten Terminen in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei an.

Die nächsten Termine sind donnerstags: 07. April, 05. Mai und 09. Juni 2022, jeweils ab 16.30 Uhr.

Falls vorhanden, kann gerne der eigene E-Book-Reader mitgebracht werden. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Durchgeführt wird die E-Book-Sprechstunde von Frau Astrid Krämer, Leiterin der Benutzungsabteilung der Universitätsbibliothek Koblenz. In einem Gespräch erklärte sie ihre Motivation für diesen „Job“:

„Als Frau Handlos mir von der Idee erzählte, eine E-Book-Sprechstunde in der Stadtbücherei Lahnstein anzubieten und mich gefragt hat, ob ich das machen würde, habe ich gerne Ja gesagt. Im „richtigen“ Leben mache ich das quasi täglich.“ Denn Astrid Krämer hilft Studierenden in der Unibibliothek Koblenz, sich im Literaturdschungel zurechtzufinden – und dabei gibt es nicht wenige Fragen, die sich um die Nutzung von E-Books und E-Journals drehen. So wollen manche Leser sich einen E-Book-Reader anschaffen und wissen nicht, worauf sie dabei achten sollen oder ob es nicht doch besser ein Tablet sein soll. Einige bringen ihre eigenen Reader mit und haben technische Probleme. Manche wünschen, dass jemand ihnen den Ablauf der Ausleihen von E-Books persönlich erklärt. Und viele möchten einfach mal ausprobieren, wie das eigentlich geht, bevor sie sich einen eigenen Reader kaufen.

Die Stadtbücherei Lahnstein hat eigene E-Book-Reader, die Tolinos, die sie für die Ausleihe zur Verfügung stellt. So kann jeder Leser erst mal in aller Ruhe testen, ob das eine Alternative oder auch nur eine gute Ergänzung zum gedruckten Buch sein kann – denn oft möchte man ein „echtes“ Buch in der Hand halten und manchmal ist es eben auch praktisch, nur einen Reader dabei zu haben, der wenig wiegt und es ermöglicht, viele Bücher unkompliziert mitzunehmen.

„Und manchmal passt wie bei mir zu Hause einfach kein Buch mehr ins Regal“, ergänzt Astrid Krämer. „Was mir besonders gut an der E-Book-Sprechstunde gefällt, ist, dass ganz unterschiedliche Menschen dorthin kommen. Es soll eine Möglichkeit sein, ohne große Hemmschwelle einfach mal alle Fragen loszuwerden, die man so hat.“

Solche Fragen können die Nutzer natürlich auch während der Öffnungszeiten stellen, aber in der Sprechstunde wird sich besonders viel Zeit und Ruhe für das Thema E-Books und Onleihe genommen.

Astrid Krämer bringt in der Regel immer ein paar unterschiedliche Geräte mit, damit jeder selbst entscheiden kann, was am besten passt. Und es ist besonders schön, wenn nach der Stunde die Leser nach Hause gehen und Lust haben, auszuprobieren und zu lesen. „Denn darum geht es ja. Wir schaffen den Zugang zu neuen Welten und die Leser entscheiden selbst wie sie die erkunden wollen.“

In der Stadtbücherei Lahnstein gibt es wieder eine Beratung rund ums E-Book. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)