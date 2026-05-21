Oberbürgermeister Siefert und Wirtschaftsförderer Noack heißen die Inhaber herzlich willkommen

Lahnstein. Mit einer Mischung aus Tradition und modernen Impulsen meldet sich ein altbekanntes Restaurant am Rheinufer in Niederlahnstein zurück. Unter der Leitung der Brüder Robin und Rodi Hussein hat das Restaurant „Alo’s Rheinterrasse“ offiziell seine Pforten geöffnet. Auch Oberbürgermeister Lennart Siefert gratulierte zusammen mit Wirtschaftsförderer Christoph Noack zur Neueröffnung.

Die jungen Betreiber haben sich mit der Übernahme des Objekts einen lang gehegten Traum erfüllt. In direkter Nähe zum Wasser erwartet die Gäste nicht nur ein außergewöhnlicher Ausblick auf den Rhein, sondern auch ein modernes Konzept, das Genuss, Gastfreundschaft und kreative Veranstaltungen miteinander verbindet. Besonders die großzügige Außenterrasse dürfte in den kommenden Monaten zu einem beliebten Treffpunkt werden.

Mit Alo‘s Rheinterrasse gewinnt unsere Stadt einen attraktiven Treffpunkt direkt am Rhein. Es freut mich, mit wie viel Engagement, Mut und frischen Ideen die beiden Betreiber diesen Standort neu beleben“, so Oberbürgermeister Lennart Siefert. „Ich wünsche Robin und Rodi Hussein für die Zukunft viele zufriedene Gäste und Erfolg!“

Bildunterzeilen:

Oberbürgermeister Lennart Siefert (Mitte) überbrachte zur Eröffnung Brot und Salz. (Foto: Christoph Noack / Stadtverwaltung Lahnstein)