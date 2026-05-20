Am 15. Mai 2026 feierte die neue Nachtwächter-Erlebnistour „Der Nachtwächter und seine Marketenderin“ in Kobern-Gondorf ihre gelungene Premiere. Zwischen flackerndem Laternenlicht, historischen Gemäuern und geheimnisvollen Geschichten wurde die Vergangenheit an der Mosel eindrucksvoll lebendig. Gäste wie auch Akteure zeigten sich begeistert von der besonderen Atmosphäre und der gelungenen Mischung aus Geschichte, Schauspiel und Unterhaltung.

Sobald die Abendstunden die engen Gassen des historischen Ortskerns in stimmungsvolles Licht tauchten, nahmen Nachtwächter Josef Steiner und seine Marketenderin Ute Lellmann die Besucher mit auf eine spannende Reise durch das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Die Führung begann um 20 Uhr am historischen Marktplatz beim bekannten Tatzelwurmbrunnen und führte die Gäste durch die langsam hereinbrechende Dunkelheit vorbei an alten Zehnthäusern und romantischen Plätzen. Mit historischen Gewändern, humorvollen Einlagen und lebendigen Erzählungen ließen sie die Geschichte des Ortes eindrucksvoll lebendig werden.

Für einen besonderen Höhepunkt sorgten die Weinmajestäten von Kobern-Gondorf. Weinkönigin Christina sowie ihre Weinprinzessinnen Anna und Anna begleiteten die Tour und versorgten die Gäste unterwegs mit Moselwein.

Unser Ortsbürgermeister Martin Dötsch hat die Premiere ebenfalls begleitet und sehr eindrucksvolle Worte zum Abschluss der Veranstaltung gefunden.

Gäste und Akteure waren begeistert: Die Premiere erwies sich als strahlender Auftakt und als echte Bereicherung für Kobern-Gondorf. Die Veranstaltung zieht nicht nur Besucher von außerhalb an, sondern begeistert auch die Menschen aus dem Ort und den umliegenden Gemeinden.

Der Abend fand seinen stimmungsvollen Abschluss im historischen Rittersaal, wo die Gäste bei einem kleinen Imbiss und einem Glas Wein in passender mittelalterlicher Atmosphäre noch gemütlich zusammensaßen.

Aufgrund der großen Nachfrage sind bereits einige Termine ausgebucht. An den Führungen können jeweils bis zu 25 Personen teilnehmen. Weitere Informationen und freie Termine gibt es unter www.kobern-gondorf.de. Wunschtermine können per E-Mail an tourist@kobern-gondorf.de oder telefonisch unter 02607 – 1055 erfragt werden.

Historischer Dorfrundgang im Ortsteil Kobern

Jeden Samstag um 14.00 Uhr findet bis Mitte Oktober der historische Dorfrundgang durch Kobern statt. Die Ortsführung wird als offene Führung angeboten. Wandeln Sie mit unseren geschulten Gästeführer*innen auf den Spuren der reichhaltigen Geschichte unserer Ritter, Kaufleute und Weinbauern.

Treffpunkt : Tatzelwurm auf dem Marktplatz

Kosten : 8 € pro Person ab 16 Jahren

Dauer: 1,5 – 2,0 Stunden

Der Rundgang endet mit einem Gläschen Wein im Abteihof St. Marien.

Anmeldung erwünscht im Touristikbüro unter 02607/1055 oder tourist@kobern-gondorf.de

Es ist aber auch möglich, sich samstags um 14.00 Uhr am Tatzelwurm einzufinden.

Foto: „Ritter Heinrich“ am Tatzelwurm auf dem Marktplatz

@Gemeinde Kobern-Gondorf