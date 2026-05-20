Am Sonntag, 17. Mai, wurde planmäßig der Kran in der Clemensstraße in Koblenz unter Vollsperrung abgebaut. Er wurde dort seit Sommer 2024 für die laufenden Umbaumaßnahmen am Koblenzer Stadttheater verwendet. In dieser Woche werden noch ausstehende Restarbeiten und der notwendige Umbau der Verkehrssicherung vorgenommen, so dass die Clemensstraße in beide Fahrtrichtungen voraussichtlich bis spätestens Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr, wieder für den motorisierten Verkehr freigegeben wird. Bis dahin ist die Clemensstraße weiterhin nur aus Richtung Forum Confluentes kommend in Richtung Neustadt befahrbar.

Nach der Verkehrsfreigabe der Clemensstraße wird es bis zum endgültigen Abschluss der Arbeiten am Stadttheater allerdings, wie bereits angekündigt, weiterhin zu Einschränkungen im Gehwegbereich sowie bei den Parkbuchten im Bereich der Hausnummern 1 bis 5 in der Clemensstraße kommen. Dieser Bereich bleibt bis zum vollständigen Abschluss der Bauarbeiten gesperrt, um eine uneingeschränkte Andienung der Theaterbaustelle sicherzustellen.

Der ÖPNV wird nach der Öffnung der Clemensstraße ebenfalls die Straße wieder zeitnah in beide Richtungen befahren. Zudem werden ab diesem Zeitpunkt auch wieder die Haltestellen vor dem Schängelcenter angefahren, die seit der Straßensperrung im Sommer 2024 nicht mehr genutzt werden konnten.

Bildunterzeile:

Die Clemensstraße in Koblenz soll im Laufe der Woche wieder in beide Fahrtrichtungen geöffnet werden. Dafür sind nach dem Kranabbau noch Restarbeiten notwendig. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf