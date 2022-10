Boppard (ots) – Am Montagnachmittag, den 17.10.2022, wurde hiesiger Dienststelle gegen 13:35 Uhr durch einen Anwohner mitgeteilt, dass er im unteren Parkdeck des Parkhaus Marienberg (gegenüber der dortigen Realschule) in Boppard insgesamt drei weibliche und eine männliche Person festgestellt habe. Eine der weiblichen Personen habe eine schwarze Schusswaffe in der Hand gehalten und habe sich auffällig umgesehen. Der umliegende Bereich des Parkdecks wurde aufgrund der Meldung weiträumig abgesperrt, weshalb es auch zu Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich kam. Sodann erfolgte ein koordinierter Zugriff bei dem die vier Personen angetroffen, vorerst fixiert, durchsucht und kontrolliert werden konnten. Insgesamt wurden dabei drei täuschend echt aussehende Anscheinswaffen

aufgefunden. Nach der Personenkontrolle wurden die Personen hinsichtlich des Ereignisses und der Außenwirkung sensibilisiert und die Waffen sichergestellt. Das Fotoshooting war damit beendet. Die Polizei war mit mehreren Zivil- und Streifenwagen im Einsatz. Letztendlich kann festgehalten werden, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand.