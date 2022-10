Gebhardshain (ots) – Am Montag, dem 17.10.2022, kam es gegen 02:40 Uhr zu einer Alarmauslösung in einem Getränkemarkt in der Wissener Straße in Gebhardshain.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass unbekannte Täter über das Dach in den Markt eingestiegen waren und dort eine größere Menge Zigaretten entwendet hatten.

Die Höhen des Diebesgutes sowie des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.