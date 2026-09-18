Bendorf. Ein Wochenende lang dreht sich auf dem Kirchplatz in Bendorf alles um gutes Essen, Musik und gemeinsames Genießen: Vom 25. bis 27. September 2026 feiert die Foodtruckmeile ihre Premiere in der Stadt. Bei freiem Eintritt lädt die Veranstaltung dazu ein, mitten in der Innenstadt internationale Spezialitäten zu entdecken, neue Geschmackserlebnisse zu genießen und Zeit in entspannter Festivalatmosphäre unter freiem Himmel zu verbringen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Auswahl frisch zubereiteter Speisen aus verschiedenen internationalen Küchen. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch süße Köstlichkeiten und erfrischende Drinks. Ob zum gemütlichen Essen mit Freunden, zum Familienausflug oder zum spontanen Zwischenstopp in der Innenstadt – die Foodtruckmeile bietet Gelegenheit, das Wochenende genussvoll zu verbringen.

Für die passende musikalische Begleitung ist an allen drei Veranstaltungstagen gesorgt. Am Freitag, 25. September, eröffnen die Dance Cats ab 18 Uhr das Premierenwochenende. Mit Pop, Schlager und Partyhits stimmen sie auf einen geselligen Festivalabend ein.

Am Samstag, 26. September, übernimmt Color FX ab 17 Uhr die musikalische Gestaltung. Das Repertoire reicht von Evergreens und Charts bis zu bekannten Partyklassikern und sorgt für Unterhaltung bis in den Abend.

Den Abschluss des Wochenendes gestaltet am Sonntag, 27. September, ab 14 Uhr das VaiVen Trio. Mit mitreißenden Latin-Rhythmen bringt die Band südamerikanisches Lebensgefühl auf den Kirchplatz und lädt zum entspannten Ausklang der Foodtruckmeile ein.

Neben dem kulinarischen und musikalischen Programm kommen auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten. Ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg sorgen für Unterhaltung und machen die Foodtruckmeile zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Öffnungszeiten

Freitag, 25. September 2026: 17:00 bis 22:00 Uhr

Samstag, 26. September 2026: 12:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 27. September 2026: 12:00 bis 18:00 Uhr

Der Eintritt ist frei.