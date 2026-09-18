Vor kurzem feierte die StadtBibliothek Koblenz mit einer gut besuchten Abschlussveranstaltung das Ende des Lesesommers Rheinland-Pfalz. Fast 1.000 Kinder hatten sich in diesem Jahr bei der beliebten Leseförderaktion angemeldet. Ziel war es, mindestens drei Bücher in den Sommerferien zu lesen und zu bewerten.

Den ganzen Nachmittag konnten die Kinder bei verschiedenen Aktionen in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes mitmachen. Gaming, ein Ausflug in die virtuelle Realität mit der VR-Brille und weitere kreative Angebote sorgten für Abwechslung.

Gleichzeitig wurden die Schulen mit den meisten erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern prämiert. Bei den Grundschulen ging die Ehrung an die Grundschule Güls und deren Schulleiter Peter Degen. Bei den weiterführenden Schulen konnte sich das Max-von-Laue-Gymnasium über die Auszeichnung freuen. Schulleiter Frank Zimmerschied nahm sie gemeinsam mit einem Lesescout entgegen.

Dann wurde es bei der großen Preisverlosung spannend. Unter allen erfolgreichen Teilnehmenden wurden attraktive Preise verlost, u.a. ein E-Reader und verschiedene Gutscheine. Jedes anwesende Kind, das am Lesesommer teilgenommen hatte, bekam ein zusätzliches Los und einen kleinen Trostpreis.

Die Aktion wurde durch den Förderverein „Lesen und Buch – Freunde der Stadtbibliothek Koblenz“ unterstützt. Das Bibliotheksteam bedankte sich stellvertretend bei der Vorsitzenden Marie-Theres Schwaab, die in ihrem Grußwort die Bedeutung der Leseförderung betonte.

Damit ging der 18. erfolgreiche Lesesommer zu Ende. Die StadtBibliothek Koblenz freut sich schon jetzt auf die nächste Runde im kommenden Jahr.

Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“, die vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz begleitet wird.

Foto (Nathalie Roschmann / Stadt Koblenz): Schulauszeichnung im Rahmen des Lesesommers – v.l.: Peter Degen (Grundschule Güls), Frank Zimmerschied (Max-von-Laue-Gymnasium), Marie-Theres Schwaab (Förderverein), Marion Eickschen (Stadtbibliothek)