Förderung regionaler Produkte im Rhein-Lahn-Kreis

Bedarfsermittlung über Online-Umfrage

Lahnstein. Der Lahntal Tourismus Verband e.V. hat es sich in Kooperation mit den Verbandsgemeinden im Rhein-Lahn-Kreis, der Stadt Lahnstein und der Wirtschaftsförderung des Rhein-Lahn-Kreises zur Aufgabe gemacht, die landwirtschaftlichen Erzeuger und Lebensmittelproduzenten aus dem Rhein-Lahn-Kreis bei der Vermarktung und dem Vertrieb ihrer regionalen Produkte zu unterstützen und diesen zu mehr Sichtbarkeit und neuen Absatzmöglichkeiten zu verhelfen.

Dazu sollen einerseits entsprechende Marketingmaßnahmen umgesetzt werden, um Gäste auf die regionalen Produkte im Rhein-Lahn-Kreis aufmerksam zu machen und andererseits Kooperationen und neue Geschäftsbeziehungen zwischen Erzeugerbetrieben und Gastronomen bzw. Gastgebern angestoßen werden. So soll gemeinsam das Angebot regionaler Produkte im Gastgewerbe erhöht werden.

Um zunächst die Bedarfe und das Interesse der Akteure zu ermitteln sind alle Landwirte, Lebensmittelerzeuger, Gastronomen und Gastgeber sowie auch Einzelhändler aus dem Rhein-Lahn-Kreis herzlich eingeladen, an einer Online-Befragung unter www.daslahntal.de/befragung-regionale-produkte teilzunehmen.

Der Lahntal Tourismus Verband bietet für Erzeuger und Anbieter regionaler Produkte und die, die es werden wollen, ganz konkrete Angebote: Zum einen besteht die Möglichkeit, sich auf der Webseite des Lahntal Tourismus Verbands mit einem Betriebsteckbrief kostenlos listen zu lassen, um so Urlauberinnen und Urlauber im Rhein-Lahn-Kreis auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Des Weiteren ist die Erstellung einer Partnerbroschüre geplant, durch die sich Betriebe, die am Verkauf oder Einkauf regionaler Produkte interessiert sind, einen Überblick über potenzielle Kooperationspartner und deren Angebote verschaffen können. Ziel ist es, neue Geschäftsbeziehungen zu fördern und die Verwendung regionaler Produkte im Gastgewerbe zu erhöhen.

Im Rahmen der anonymen Befragung werden die Teilnehmenden gebeten zunächst unverbindlich ihr Interesse an den genannten Angeboten zu bekunden sowie erste Informationen über das eigene Angebot mitzuteilen.

Die Befragung steht bis Mitte Oktober hinweg offen und richtet sich an klassische landwirtschaftliche Betriebe vom Fleisch- oder Milcherzeuger, über Gemüse- und Getreidebauern bis hin zu Obstbauern und Winzern, verarbeitende Betriebe wie Metzgereien, Bäckereien, Konditoreien oder Mühlen, Brauereien, Brennereien, Keltereien oder Röstereien, Manufakturen und Herstellern für Öle, Essig, Gewürze oder Marmeladen sowie Imker, Fischer, Jäger oder Eierproduzenten. Des Weiteren werden interessierte Akteure aus dem Beherbergungsgewerbe wie Hoteliers und Pensionsbesitzer, Ferienwohnungsbesitzer oder Campingplatzbetreiber gesucht. Dabei ist es unerheblich, ob deren Betriebe über ein eigenes gastronomisches Angebot verfügen oder nicht. Aus der Gastronomie sind Betreiber von Restaurants und Bistros, Cafés, Bars und Eisdielen, Fastfood-Restaurants, Imbisse und Street-Food-Anbieter sowie auch Cateringunternehmen eingeladen, die Befragung zu beantworten. Denkbare und wünschenswerte Teilnehmer aus dem Einzelhandel wären Supermärkte, Geschenke- oder Souvenirläden, Bäckereien, Metzgereien oder Hofläden.

Sofern auf Seiten der Erzeuger bzw. der Gastronomen und Gastgeber ein entsprechendes Interesse gegeben ist, sollen durch partizipative Veranstaltungsformate das persönliche Kennenlernen, die Vernetzung und auch die Arbeit an gemeinsamen Projekten angestoßen werden. Ziel dabei ist es, den nachhaltigen Tourismus im Lahntal zu stärken und gleichzeitig die Vielfalt der regionalen Produkte erlebbar zu machen. Ein wünschenswertes Ergebnis wäre, dass sich die Produkte der lokalen Produzenten zunehmend auf den Speisekarten der hiesigen Gastronomien wiederfinden, sodass die Besucher authentische Erlebnisse haben und gleichzeitig die lokale Wirtschaft unterstützen.

Regionalität liegt im Trend und das zu Recht. Sie spiegelt sich in einer wachsenden Verbundenheit mit der eigenen Region und einem bewussteren Konsumverhalten wider. Diese Veränderung in der Nachfrage eröffnet landwirtschaftlichen Erzeugern und Lebensmittelproduzenten neue Chancen, um ihre Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und neue regionale Absatzmärkte und Vertriebswege zu erschließen. Der Tourismus kann in diesem Kontext ein starker Hebel sein, denn Reisende suchen zunehmend nach authentischen und einzigartigen Erlebnissen, die die lokale Kultur und Identität erfahrbar machen. Regionale Spezialitäten – sei es auf der Speisekarte im Restaurant oder im Begrüßungskorb der Ferienwohnung – bieten Besuchern hierzu eine gute Möglichkeit, die Region mit allen Sinnen zu erleben.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Das Projekt des Lahntal Tourismus Verbandes wird gefördert durch das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium im Rahmen der Aktivitäten zur Umsetzung der Strategie für die Transformation zur nachhaltigen Tourismusentwicklung in Rheinland-Pfalz. Unterstützt wird das Projekt von den Verbandsgemeinden sowie der Wirtschaftsförderung des Rhein-Lahn-Kreises sowie der Stadt Lahnstein. Die fachliche Begleitung und Koordination übernimmt BTE Tourismus- und Regionalberatung.

Ansprechpartner für Rückfragen zum Projekt ist der Lahntal Tourismus Verband e.V., Tel.: 06441 30998-0, E-Mail: info@daslahntal.de.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Dreiser

Stadtverwaltung Lahnstein

Fachbereich 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anschrift Kirchstraße 1, 56112 Lahnstein

per Telefon 02621 914-136

per Fax 02621 914-330

per Mail e.dreiser@lahnstein.de

presse@lahnstein.de

www.lahnstein.de

Informationen zur Verabeitung von personenbezogenen Daten finden Sie unter www.lahnstein.de/verwaltung/datenschutz