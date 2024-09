Koblenz. „Es war einmal…“ – Das sind die magischen Worte, die uns in die Welt der Märchen voller uralter Weisheiten entführen. Nicht nur Kinder lassen sich von Märchen in den Bann ziehen, sondern auch für Erwachsene ist dies ein ganz besonderes Erlebnis. Darum lädt die Senioren Union Koblenz am Donnerstag, den 10. Oktober 2024 um 15:00 Uhr Interessierte ins Weinhaus Antonius nach Moselweiß (Koblenzer Str. 29) ein. Die Märchenfee Vroni Hollmann aus Koblenz-Güls nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise zu Märchen aus aller Welt. Lauschen Sie den Erzählungen, denn Märchen sind voller Lebensweisheiten und Symbolkraft. So geben sie uns Hoffnung, Energie und Lebensmut. Bei diesem unterhaltsamen Nachmittag, sollen aber auch alle Gäste mit eingebunden werden, weshalb die Pianistin und Chorleiterin Gudrun Nist zum Singen von bekannten Volksliedern einlädt, die sie am Klavier begleiten wird. So wird man sicher einen unterhaltsamen Nachmittag erleben, an den man sich noch lange zurückerinnern wird. Es wird um Anmeldung über die Geschäftsstelle der CDU Koblenz unter 0261/37098 oder via E-Mail an info@cdu-koblenz.de gebeten.