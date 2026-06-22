Das Bibliotheksteam und die Vorleserin Andrea heißen am Donnerstag, 25. Juni, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Wir betreuen unseren Klassenfisch“ von Ryan T. Higgins.

Die Klasse von Penelope Rex hat ein neues Klassentier. Alle anderen freuen sich, den kleinen Goldfisch übers Wochenende zu betreuen. Nur Penelope bekommt es mit der Angst zu tun. Obwohl sie ein echter T-Rex ist, fürchtet sie sich vor dem Fisch. Ein spannendes Abenteuer beginnt. Originell und lustig erzählt der Autor, wie Kinder ihre Angst überwinden können und wie die soziale Kompetenz gestärkt werden kann.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr, anschließend wird gemeinsam gebastelt. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.