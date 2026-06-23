Einen besonderen Spaziergang über den Koblenzer Hauptfriedhof bietet der städtische Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen jeweils mittwochs, 5. August und 14. Oktober, an. Unter dem Titel „Ein Park für die Toten und die Lebenden“ begibt sich der Kunsthistoriker Manfred Böckling von der Denkmalpflege auf eine rund zweistündige Zeitreise durch den historischen Teil des Hauptfriedhofs.

Der erfahrene Gästeführer stellt bedeutende Grabmäler und bekannte Koblenzer Persönlichkeiten vor. Dabei erzählt er spannende Geschichten und so manche Anekdote aus dem Leben der Verstorbenen. Zugleich vermittelt die Führung interessante Einblicke in die Geschichte des Friedhofs und seiner parkähnlichen Anlage.

Treffpunkt ist die Baumscheibe am Haupteingang des Hauptfriedhofs zwischen der Friedhofsverwaltung (Beatusstraße 37) und dem Servicebüro.

Die Führungen beginnen jeweils um 16 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden unter Telefon 0261 / 129-4222 oder per E-Mail an friedhoefe@stadt.koblenz.de entgegengenommen.

Bildunterzeile:

Manfred Böckling führt Interessierte wieder über den historischen Teil des Koblenzer Hauptfriedhofs und erzählt dabei spannende Geschichten aus vergangenen Zeiten. Foto: Stadt Koblenz/Verena Groß