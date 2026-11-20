Die Katholische Kirchengemeinde St. Hedwig lädt in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Koblenz ein zu einem festlichen Adventskonzert am Sonntag, 6. Dezember, um 16 Uhr in die Katholische Kirche St. Hedwig (Zwickauer Str. 20) in Koblenz ein.

Sänger und Instrumentalensembles der Musikschule stimmen mit verschiedenen Bearbeitungen bekannter Weihnachtslieder und Medleys auf die Adventszeit ein.

Die Besucher erleben unter anderem das Low Brass Bläserensemble, ein Ensemble mit Konzertharfen und Veeh-Harfen, das Sinfonieorchester der Musikschule, den Kinderchor „Chorallen“ sowie Sängerinnen und Sänger der Gesangsklassen. Als Solistin präsentiert die Flötistin Salome Oster ein Rondo von W. A. Mozart.

Besucherinnen und Besucher können sich auf ein stimmungsvolles Programm mit traditionellen Weihnachtsliedern in neuem Gewand freuen. Der Eintritt ist frei. Der Freundeskreis der Musikschule freut sich über eine Spende.