Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung heißt neue Studierende mit einer Orientierungswoche vom 7. bis 11. Oktober 2024 herzlich willkommen.

Koblenz, 8. Oktober 2024: Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung beginnt das Wintersemester 2024/25 mit einer vielseitigen Orientierungswoche für die 47 neu immatrikulierten Studierenden. Von Studierenden für Studierende organisiert, ist die Orientierungswoche darauf ausgelegt, den Neuzugängen den Einstieg ins Studium zu erleichtern: Gleich zu Beginn lernen die Erstsemester bei Veranstaltungen wie einem „WorldCafé“ oder einem „Markt der Möglichkeiten“ Kommiliton:innen, Dozierende und Mitarbeitende, ebenso ihren Transformations-Campus im Dreikönigenhaus in der Koblenzer Altstadt kennen.

„Für uns ist es jedes Jahr etwas Besonderes, so viele neue engagierte und mutige Studierende aus ganz Deutschland an der HfGG aufzunehmen“, so Silja Graupe, Präsidentin und Professorin für Ökonomie und Philosophie. „Die Studierenden auf ihrem Weg begleiten, ihnen das Handwerkszeug zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft mitgeben und ihre Gestaltungskraft entfalten zu können, freut uns sehr“, so Graupe weiter.

Neues zum Wintersemester 2024/25

Neu ist in diesem Jahr das Studierenden-Haus am Jesuitenplatz, mitten in der Koblenzer Altstadt, wo die Erstsemester übernachten, essen und gemeinschaftlich leben können. Außerdem beginnt dieses Semester das studentische Projekt „Abpflastern“, begleitet von einer öffentlichen Ringvorlesung. Es verfolgt das Ziel, kooperativ in ganz Deutschland Böden zu entsiegeln. Gemeinschaftsaktionen wie diese entsprechen dem Grundgedanken des hochschulischen Bildungskonzepts: dem „Transformativen Lernen“ in Kleingruppen mit individueller Begleitung. Es stärkt Menschen in ihrer Motivation, gemeinsam sinnstiftend in der Welt tätig zu werden, und stellt jede:n Einzelne:n in den Mittelpunkt des Lernens.

Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) ist eine junge, staatlich anerkannte und weltanschaulich unabhängige Hochschule in Koblenz mit ca. 180 Studierenden. Das Bildungsangebot umfasst das Zertifikatsprogramm „Inklusionsmanagement“ und drei Studiengänge: den Bachelorstudiengang „Ökonomie – Nachhaltigkeit – Transformation“ (ÖNT) sowie die beiden Masterstudiengänge „Ökonomie – Nachhaltigkeit – Gesellschaftsgestaltung“ (ÖNG) und „Ökonomie – Verantwortung – Institutionsgestaltung“ (ÖVI). Die HfGG wird seit ihrer Gründung 2014 von engagierten Bürger:innen und Stiftungen finanziert. Die Vision der HfGG ist eine nachhaltige Welt: eine lebendige und vielfältige Natur, eine solidarische und demokratische Gesellschaft sowie eine gerechte und lebensdienliche Wirtschaft. Wir begreifen es als unsere Aufgabe in Lehre, Forschung und gesell­schaftlichem Dialog, zu ihrer Gestaltung auch in ungewissen, konflikthaften und widerspruchsvol­len Zeiten zu befähigen. Unser Motto: „Gib dem Sinn ein Leben!“

Für weitere Informationen zur Orientierungswoche und zur Hochschule für Gesellschaftsgestaltung besuchen Sie gerne auch unsere Webseite unter www.hfgg.de.

