Wochen der seelischen Gesundheit noch bis 22.10.2024 – Landrat Hallerbach: „Hemmschwellen abbauen, Transparenz schaffen“

Kreis Neuwied. Mit der Wanderausstellung „Seelentiefen“ in der ASD Tagespflege „Im Rosengarten“ in Linz am Rhein hat Landrat Achim Hallerbach die „Wochen der seelischen Gesundheit“ eröffnet. Noch bis zum 22. Oktober 2024 bietet der Landkreis Neuwied mit der Psychiatriekoordinationsstelle des Gesundheitsamtes dazu eine Reihe von Veranstaltungen an.

Mit der Frage „Einsamkeit im Alter: Muss das sein?“ beschäftigt sich etwa ein Fachvortag inklusive praxisnaher Empfehlungen am 15. Oktober, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, im Haus der Familie Puderbach, (Mittelstraße 7, 56305 Puderbach, kostenfrei, Kontakt: 02684-9776070, www. haus-der-familie-puderbach.de).

Im Trialog „Irrwege verstehen“ geht es dann am 16. Oktober, 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr, im Pfarrsaal der St. Matthias Kirche, Wilhelm- Leuschner- Str. 5, 56564 Neuwied (Kontakt: 02631-802732, kostenfrei) um den Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz.

„Kirmes im Kopf“ hat Angelina Boerger ihre Lesung am 17. Oktober, 18.00 Uhr, (Einlass 17.00 Uhr) in der VHS Neuwied, Amalie-Raiffeisen-Saal (Heddesdorfer Str. 33, 56564 Neuwied, kostenfrei/begrenzte Platzzahl, www.franziskaner-mobil.de) betitelt. Die Autorin klärt über die gängigsten Vorurteile gegenüber Menschen mit AD(H)S auf, berichtet von den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen – und erzählt mit Leichtigkeit und Witz aus ihrem Alltag.

Bei einem „Tag der offenen Tür“ am 18. Oktober, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, stellt sich die Individualmaßnahme „Mobilé“ in den Räumlichkeiten in der Engerser Str. 24-26 56564 Neuwied vor. Das Angebot ist kostenfrei (Kontakt: 02631-355055).

Das Ziel der Mobilé besteht darin, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder einer psychiatrischen Diagnose durch eine intensive und individuelle Beratung und Begleitung langsam an den Arbeitsmarkt heranzuführen und sie bei der Wiedereingliederung zu unterstützen.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe hatte Landrat Achim Hallerbach eine Wanderausstellung „Seelentiefen“ in der ASD Tagespflege „Im Rosengarten“ in Linz am Rhein eröffnet. Die Präsentation entstand aus einem Fotoprojekt des Vereins „In Würde alt werden e.V.“ zum Thema „Alter und seelische Traumata“. Die Menschen, die sich dafür zur Verfügung stellten, berichten von ihren Erfahrungen, von ihren „Lebensspuren“.

Bei der Vernissage lobte der Landrat in Gegenwart von Bürgermeister Frank Becker und Stadtbürgermeister Helmut Muthers die Idee zu diesem Projekt: „Entstanden sind eindrückliche Porträts, die uns Mut machen, über Schicksalsschläge, Depression und das Alleinsein zu sprechen. Mein herzlicher Dank gilt den Menschen, die zulassen, dass wir den Blick nicht abwenden, sondern ganz bewusst auf sie richten“, so Achim Hallerbach.

Die Ausstellung kann noch bis einschließlich 22. Oktober während der üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden.

Einen Gesamtüberblick bietet die Broschüre „Wochen der seelischen Gesundheit im Landkreis Neuwied“, die unter dem Link www.kreis-neuwied.de/wdsg oder https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Beratung_Neuwied/Veranstaltungen/ abgerufen werden kann.

Bildunterzeile: Landrat Achim Hallerbach dankte bei der Vernissage auch der Fotografin Doris Kohlhas sowie Dr. Klaus Peter Weber und Werner Krell vom Verein „In Würde alt werden“ für eine beeindruckende Ausstellung. Foto: Thomas Herschbach

