Koblenz (ots) – Am gestrigen Morgen des 24.01.23 befuhr ein männlicher Fahrradfahrer gegen 07.30 Uhr die Straße “Im Teichert” in Koblenz-Ehrenbreitstein in Richtung Ortskern. Hier beabsichtigte er offenbar, zwischen zwei ihm entgegenkommenden Schulkindern hindurchzufahren, touchierte hierbei mit nicht angepasster Geschwindigkeit beide Kinder mit dem Lenker und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beide Kinder wurden hierbei leicht verletzt. Der Mann soll eine blaue Jacke, eine schwarze Hose, einen gelben Schal sowie einen blauen Fahrradhelm getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter der Nummer 0261-103 2510 entgegen.