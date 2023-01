Die Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie bietet ab Januar eine neue Vortragsreihe an.

Mit einer brandneuen, regelmäßig stattfindenden Veranstaltungsreihe, die live im monatlichen Rhythmus kostenfrei übertragen wird, können sich Bildungsinteressierte, Studierende, Arbeitgeber und kooperierende Firmen immer auf dem Laufenden halten.

Dozenten und Experten aus Wirtschaft und Verwaltung diskutieren über das aktuelle Zeitgeschehen, geben Tipps, es wird Beiträge zu Arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Themen geben und natürlich Fach-Vorträge, die hier den Focus bilden. Immer am letzten Montag im Monat um 18 Uhr lädt die VWA zur kostenlosen virtuellen Deutschland-Reise ein. Der erste Vortrag startet am Mo., 30.01.2022, 18 -19 Uhr zum Thema Fördermittelmanagement, also Tipps und Impulse, Fördergelder zu generieren. Herr Matthias Vogelgesang, von der Wirtschaftsförderungsgesellsch aft Stadt und Landkreis Kaiserslautern gibt einen Überblick über Möglichkeiten, Subventionen zu erhalten, über die er auch gemeinsam mit Dr. Philipp Pongratz ein Fachbuch geschrieben hat.

Jede VWA ist eine regionale Institution, die Bildungsangebote mit hoher Flexibilität bereithält, die Bildungsinteressierte für einen persönlichen Aufstieg berufs- und ausbildungsbegleitend qualifiziert. Das umfangreiche Angebot folgt bundeseinheitlichen Prinzipien und gewährleistet ein hohes Qualitätsniveau. Erst kürzlich (im November 2022) wurde der Bundesverband mit „excellent“ ausgezeichnet und hat das FOCUS-Siegel, eine Auszeichnung als TOP-Anbieter für Weiterbildung 2023 in der D-A-CH-Region von FocusBusiness erhalten.

Kostenfreier Vortrag „Einführung in das Fördermittelmanagement“ mit Matthias Vogelgesang am Mo., 30.01.2023 um 18 Uhr online über Zoom, Meeting-ID: 850 5988 8650, Kenncode: 014896.

VWA Koblenz

Als eingetragener gemeinnütziger Verein stärkt die VWA Koblenz durch das Studienangebot die Anzahl qualifizierter Fach- und Führungskräfte in der Region Mittelrhein. Mit fast 7.000 Absolventen seit 1953 sind sie ein erfahrener und etablierter Bildungspartner für Wirtschaft und Verwaltung vor Ort.