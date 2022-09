Bei den Walderlebnistagen, die das städtische Kinder- und Jugendbüros rund um die Rodenbacher Ochsenalm und im umliegenden Waldgebiet veranstaltete, konnten sich Acht- bis Zwölfjährige in den Sommerferien wieder in der Natur und am Buchbach austoben und erholen. Auf spannenden Erlebnistouren mit Gerhard Willms, dem Produktleiter für Umweltinformation, Umweltbildung und Walderleben des Forstamts Dierdorf, erfuhren die Mädchen und Jungen anhand von Experimenten, Untersuchungen und Spielen viel Wissenswertes über die komplexen Ökosysteme Wald und Wasser sowie über die Tiere, die darin leben. Auch freies Spiel am Bach und kreatives Werken mit Naturmaterialien bereitete den Kindern sehr viel Freude.